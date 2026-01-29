EQS-Adhoc: Alexanderwerk AG: Neubestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Bekim Bunjaku

EQS-Ad-hoc: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Personalie

Alexanderwerk AG: Neubestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Bekim Bunjaku



29.01.2026 / 16:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Insiderinformationen nach Art. 17 MAR



Alexanderwerk AG, Remscheid

ISIN DE000A37FTW0





Neubestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Bekim Bunjaku

Der Aufsichtsrat hat vorzeitig – mit Wirkung zum 1. Juli 2026 – durch Beschluss vom 29. Januar 2026 Herrn Bekim Bunjaku erneut und bis zum 30. Juni 2030 zum Vorstand bestellt und ihn als Vorstandsvorsitzenden („CEO“) bestätigt bzw. ernannt.

Remscheid, 29. Januar 2026

Alexanderwerk AG

Der Vorstand

Kontakt:

Bekim Bunjaku, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,

Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com

Ende der Insiderinformation

