EQS-Adhoc: Alexanderwerk AG: Neubestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Bekim Bunjaku

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Personalie
Alexanderwerk AG: Neubestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Bekim Bunjaku

29.01.2026 / 16:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformationen nach Art. 17 MAR

Alexanderwerk AG, Remscheid
ISIN DE000A37FTW0


Neubestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Bekim Bunjaku

Der Aufsichtsrat hat vorzeitig – mit Wirkung zum 1. Juli 2026 – durch Beschluss vom 29. Januar 2026 Herrn Bekim Bunjaku erneut und bis zum 30. Juni 2030 zum Vorstand bestellt und ihn als Vorstandsvorsitzenden („CEO“) bestätigt bzw. ernannt.

Remscheid, 29. Januar 2026

Alexanderwerk AG
Der Vorstand

Kontakt:

Bekim Bunjaku, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,

Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com

Ende der Insiderinformation

29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Alexanderwerk AG
Kippdorfstraße 6 - 24
42857 Remscheid
Deutschland
Telefon:02191 / 795 - 0
Fax:02191 / 795 - 202
E-Mail:IR@alexanderwerk.com
Internet:www.alexanderwerk.com
ISIN:DE000A37FTW0
WKN:A37FTW
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart
EQS News ID:2268244
Ende der MitteilungEQS News-Service

2268244 29.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ALEXANDERWERK

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Alle Premium-News