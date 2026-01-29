EQS-Adhoc: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG (IPO) AUF EUR 29,50 FEST

EQS-Ad-hoc: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Börsengang

ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG (IPO) AUF EUR 29,50 FEST

Oed (Österreich), 29. Jänner 2026 – ASTA Energy Solutions AG (die “Gesellschaft” oder “ASTA”), ein globaler, vertikal integrierter Hersteller von hochwertigen kupferbasierten Lösungen, die als zentraler Bestandteil in moderne Energiesysteme integriert sind, und Mittel- bis Hochspannungstransformatoren, industrielle Generatoren sowie das wachsende Netzwerk von Rechenzentren versorgen, hat den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (das „Angebot“) auf EUR 29,50 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 6,45 Mio. Aktien platziert. Davon stammen (a) ca. 4,24 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung („Neue Aktien“), (b) ca. 1,37 Mio. bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding GmbH und der Makra GmbH und (c) ca. 0,84 Mio. bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding GmbH zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe-Option). Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich auf ca. EUR 190 Mio., unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 125 Mio. zu, um das profitable internationale Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen. Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. EUR 420 Mio. belaufen. Der Free Float der Gesellschaft wird sich auf ca. 39% belaufen, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option [1]. Zum Zeitpunkt des Closings des Angebots werden ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH, beide Unternehmen kontrolliert von DDr. Michael Tojner, gemeinsam Mehrheitsaktionäre bleiben mit einem kombinierten Anteil von ca. 54,7%, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

Auf Basis garantierter Zuteilungen als Gegenleistung für ihre Vorabverpflichtungen wurde ein Gesamtbetrag von ca. EUR 55 Mio. den Cornerstone-Investoren Siemens Energy (ca. EUR 25 Mio.), von der Environmental Strategies Group bei BNP Paribas Asset Management verwalteten Fonds (ca. EUR 10 Mio.), Invesco Asset Management Limited im Namen bestimmter kollektiver Investmentfonds und/oder Konten (ca. EUR 10 Mio.), und WCM Investment Management, LLC, direkt oder indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Fonds oder über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Depotkonten für Kunden (ca. EUR 10 Mio.) zugeteilt.

Die Zuteilung für Privatanleger, die Aufträge über Konsortialbanken platziert haben, beträgt rund 1,2 % des gesamten Platzierungsvolumens von insgesamt 6.452.981 Aktien (einschließlich 841.693 Aktien im Rahmen von Mehrzuteilungen). Die Zuteilung für alle Aufträge von Privatanlegern an Konsortialbanken und mit diesen verbundene Institute ist wie im Folgenden beschrieben: Trotz der hohen Nachfrage erhielten Privatanleger eine Zuteilung von jeweils 25 Stück pro abgegebenem Auftrag, womit die durchschnittliche Zuteilungsquote übertroffen wurde. Die „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“ der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen wurden beachtet und die Zuteilung an Privatanleger im Zusammenhang mit dem Angebot erfolgt für alle Konsortialbanken und den mit ihnen verbundenen Instituten nach denselben Kriterien.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 30. Jänner 2026 unter dem Handelssymbol „1AST“ und der ISIN AT100ASTA001 aufgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot übernahm Berenberg die Rolle des Sole Global Coordinators und fungierte gemeinsam mit COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF) und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunner und Underwriter. Zusätzlich war Baader Bank als Co-Lead Manager ohne Underwriting-Funktion tätig.

[1] Siemens Energy-Anteil im Rahmen der Vorabverpflichtung zum Kauf von Aktien für ca. EUR 25 Mio. ist für Zwecke der Free Float Berechnung nicht berücksichtigt.



INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Tel: +43 664 8080 5500

Email: ir@astagroup.com



PRESSE KONTAKT:

Mag. Jürgen Beilein

Tel: +43 664 831 2 841

Email: juergen.beilein@astagroup.com

ÜBER ASTA

Seit ihrer Gründung im Jahr 1814 hat sich die ASTA Group mit Hauptsitz in Oed, Österreich, zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. ASTA fertigt maßgeschneiderte Kupferlösungen für Hochleistungsanwendungen in Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität. Mit mehr als 210 Jahren Erfahrung ist ASTA ein vertrauenswürdiger Partner führender Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova und Andritz. ASTA betreibt sechs Standorte in Österreich, Bosnien und Herzegowina, Brasilien (zwei Werke), China und Indien und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende.

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft.

Insbesondere stellt diese Veröffentlichung weder ganz noch teilweise ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig oder nicht genehmigt ist, oder an Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act") oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder anderweitig übertragen werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt, und jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika geben.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme von Deutschland und Österreich) richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung sind.

Diese Mitteilung wird nicht an die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 von Anhang 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die (i) über berufliche Erfahrung in Angelegenheiten verfügen, die Investitionen betreffen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die „Order") fallen, oder (ii) vermögende Unternehmen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen, oder (iii) Personen sind, an die diese Veröffentlichung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden als „relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an relevante Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht auf diese Veröffentlichung oder deren Inhalt reagieren oder sich darauf verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt, und niemand außer einer relevanten Person sollte sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die aktuelle Einschätzung der ASTA Energy Solutions AG zu zukünftigen Ereignissen und der finanziellen und operativen Entwicklung widerspiegeln. Wörter wie „beabsichtigen", „erwarten", „antizipieren", „können", „glauben", „planen", „schätzen" oder die Verneinung dieser Wörter und andere Ausdrücke, die Hinweise oder Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen oder Trends implizieren und nicht auf historischen Fakten beruhen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl bekannte als auch unbekannte Risiken und Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge der Gesellschaft oder ihrer Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Weder die Gesellschaft noch die verkaufenden Aktionäre noch die Banken übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Telefon: +43 2632 700
E-Mail: office@astagroup.com
Internet: https://www.astagroup.com/de
ISIN: AT100ASTA001
WKN: A4214T

