EQS-Adhoc: Fourcore Tech Finance: Fourcore Tech Finance Ltd. fordert Anleihegläubiger zur Abstimmung über Änderung der Anleihebedingungen auf

29.01.2026 / 12:35 CET/CEST

Fourcore Tech Finance Ltd. (zuvor: Cardea Luna Capital Partners Ltd.), London, Vereinigtes Königreich – ISIN DE000A3K5H67, WKN A3K5H6

Fourcore Tech Finance Ltd. fordert Anleihegläubiger zur Abstimmung über Änderung der Anleihebedingungen auf

London, Vereinigtes Königreich, 29. Januar 2026 – Die Fourcore Tech Finance Ltd. fordert die Inhaber ihrer 10 %-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3K5H67; WKN A3K5H6) zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung auf.

Die Abstimmung findet im Zeitraum vom 18. Februar 2026 um 0:00 Uhr (MEZ) bis 20. Februar 2026 um 24:00 Uhr (MEZ) statt.

Beschlussgegenstand ist die Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen im Hinblick auf Verzinsung sowie die Laufzeit der Anleihe. Die Änderungen umfassen eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 16. September 2029, eine Erhöhung des jährlichen Kupons von 10 % auf 10,25 % sowie eine Änderung des Fälligkeitszeitpunkts der Kuponzahlung vom 28. Februar auf den 16. September.

Aufgrund von Verzögerungen bei mehreren Ereignissen, aus denen Zahlungseingänge erwartet werden, wird die Emittentin nicht in der Lage sein, wie ursprünglich vorgesehen die letztmalige Auszahlung des Kupons sowie die Rückzahlung der Anleihe am 28. Februar 2026 zu leisten.

Die vollständige Aufforderung zur Stimmabgabe wird am 30. Januar 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Kontakt:

Fourcore Tech Finance Ltd

111 Seven Sisters Road - Unit C

Finsbury Park

London N7 7FN

England, Vereinigtes Königreich

E-Mail: investor-relations@cardealuna.co.uk

Internet: https://cardealuna.co.uk/

ISIN: DE000A3K5H67, WKN: A3K5H6

Börse und Handelssegment:

Börse Frankfurt, Basic Board

Identität der mitteilenden Person:

Jordan Waring; Geschäftsführer (Director)

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fourcore Tech Finance 4 Fitzhardinge St. W1H 6EG London Großbritannien Telefon: +34 605 520 618 E-Mail: alfredo.raez@fourcorecapital.com Internet: www.fourcore.com ISIN: DE000A3K5H67, DE000A3L2B98 WKN: A3K5H6, A3L2B9 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

