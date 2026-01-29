EQS-AFR: KPS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KPS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

KPS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.01.2026 / 11:20 CET/CEST

Hiermit gibt die KPS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.02.2026

Ort:

https://kps.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Deutsch Unternehmen: KPS AG Beta-Str. 10 h 85774 Unterföhring Deutschland Internet: www.kps.com

