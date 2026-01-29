EQS-AFR: Merck Financial Services GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Merck Financial Services GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Merck Financial Services GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
29.01.2026 / 08:52 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Merck Financial Services GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort:
https://www.merckgroup.com/de/company/merck-in-germany/sites-in-germany/merck-financial-services.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort:
https://www.merckgroup.com/de/company/merck-in-germany/sites-in-germany/merck-financial-services.html
29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
2267782 29.01.2026 CET/CEST