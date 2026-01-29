EQS-AFR: Merck Financial Services GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Merck Financial Services GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Merck Financial Services GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.01.2026 / 08:52 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Merck Financial Services GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Ort:

https://www.merckgroup.com/de/company/merck-in-germany/sites-in-germany/merck-financial-services.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Ort:

https://www.merckgroup.com/de/company/merck-in-germany/sites-in-germany/merck-financial-services.html

