EQS-AFR: Novem Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die Novem Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026

Ort:

https://ir.novem.com/de/reports-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026

Ort:

https://ir.novem.com/reports-presentations

