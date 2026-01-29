EQS-AFR: Novem Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Novem Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Novem Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



29.01.2026 / 09:00 CET/CEST

Hiermit gibt die Novem Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026

Ort:

https://ir.novem.com/de/reports-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026

Ort:

https://ir.novem.com/reports-presentations

Sprache: Deutsch Unternehmen: Novem Group S.A. 19, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Luxemburg

