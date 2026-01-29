EQS-AFR: TRATON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TRATON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

TRATON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.01.2026 / 11:15 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die TRATON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://ir.traton.com/de/finanztermine-und-events

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://ir.traton.com/en/financial-dates-events

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://ir.traton.com/de/finanztermine-und-events

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://ir.traton.com/en/financial-dates-events

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026

Ort:

https://ir.traton.com/de/finanztermine-und-events

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026

Ort:

https://ir.traton.com/en/financial-dates-events

29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: TRATON SE Hanauer Str. 26 80992 München Deutschland Internet: www.traton.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267344 29.01.2026 CET/CEST