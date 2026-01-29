EQS-AFR: TRATON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TRATON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TRATON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
29.01.2026 / 11:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die TRATON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort:
https://ir.traton.com/de/finanztermine-und-events
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort:
https://ir.traton.com/en/financial-dates-events
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort:
https://ir.traton.com/de/finanztermine-und-events
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort:
https://ir.traton.com/en/financial-dates-events
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Ort:
https://ir.traton.com/de/finanztermine-und-events
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Ort:
https://ir.traton.com/en/financial-dates-events
29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TRATON SE
|Hanauer Str. 26
|80992 München
|Deutschland
|Internet:
|www.traton.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2267344 29.01.2026 CET/CEST