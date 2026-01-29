EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 2.690 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 8.825 Performance Stock Units (PSUs) im ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.01.2026 / 11:21 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|James Denson
|Nachname(n):
|Wilson Jr
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Revenue Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|US00486H1059
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 2.690 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 8.825 Performance Stock Units (PSUs) im Rahmen des angepassten und neu gefassten Employee Stock Incentive Plan 2020 (gewährt am 20. Januar 2023 als Teil der aktienbasierten Vergütung), die durch Ausgabe von 3.777 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) erfüllt werden. Eine Gesamtzahl von 1.087 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurde von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|9,24 USD
|24.855,60 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|9,24 USD
|24.855,60 USD
e) Datum des Geschäfts
|26.01.2026; UTC−6
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
