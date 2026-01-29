EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.01.2026 / 12:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Sebastian
Nachname(n):Steinhäuser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
173,96 EUR349.485,64 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
173,9600 EUR349.485,6400 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Baader Trading
MIC:BAAD

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet:www.sap.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103012 29.01.2026 CET/CEST

SAP

