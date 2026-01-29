EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.01.2026 / 17:06 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Schick

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Schaeffler AG

b) LEI

549300Q7E782X7GC1P43

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 11,6600115 EUR 233.200,23 EUR 11,68 EUR 233.600,00 EUR 11,67 EUR 162.399,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 11,6700 EUR 629.200,1300 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

