EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.01.2026 / 17:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas
Nachname(n):Schick

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Schaeffler AG

b) LEI

549300Q7E782X7GC1P43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
11,6600115 EUR233.200,23 EUR
11,68 EUR233.600,00 EUR
11,67 EUR162.399,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
11,6700 EUR629.200,1300 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.schaeffler.com
Schaeffler

