EQS-News: Bybit, Mantle und Byreal kooperieren, um den CeDeFi-Zugang für $MNT auf Solana über Mantle Super Portal zu erweitern

DUBAI, VAE, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ Bybit, Mantle und Byreal gaben heute die Einführung des Mantle Super Portal bekannt, das als native Cross-Chain-Infrastruktur von Mantle nahtlose Kapitalbewegungen über Ökosysteme hinweg ermöglicht und $MNT auf Solana bringt, wodurch sich der CeDeFi-Zugang erweitert.

Mit dieser Integration können Nutzer $MNT über eine einheitliche Oberfläche den Wechsel von Ethereum zu Solana überbrücken, Liquidität in Solana-native DeFi-Märkte auf Byreal einbringen sowie an Handels- und Bonusprogrammen auf Bybit Alpha teilnehmen. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Fluss zwischen On-Chain- und börsenbasierter Liquidität.

Die Einführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Multi-Chain-Vertriebsstrategie von Mantle dar und positioniert $MNT als Vermögenswert über Ökosysteme hinweg, der die Liquidität von Ethereum Layer 2, Solana DeFi sowie die Infrastruktur zentralisierter Börsen verbindet und zugleich Mantles übergeordnete Mission vorantreibt, als führende Vertriebsebene traditionelle Finanzmärkte, reale Vermögenswerte und On-Chain-Märkte zu einem Ganzen zusammenzuführen.

Mantle Super Portal: Infrastruktur, in der reale Vermögenswerte und Internet-Kapitalmarktströme fließen

Mantle Super Portal ist eine tragende Säule der Cross-Chain-Infrastruktur von Mantle und wurde gezielt entwickelt, um eine schnelle, kapitaleffiziente, zuverlässige und reibungsarme Bewegung von $MNT über Ökosysteme hinweg zu ermöglichen.

Durch die Abstraktion der Komplexität hinter einer einzigen Schnittstelle transformiert Mantle Super Portal $MNT in einen nativ interoperables Vermögenswert, das Nutzern den Zugang zu On-Chain-Liquidität mit konsistenter Sicherheit sowie Ausführung über Netzwerke hinweg ermöglicht.

Dank des Mantle Super Portal, das nun live ist, können Nutzer:

$MNT direkt zwischen Ethereum und Solana überbrücken

auf Solana-native DeFi-Liquidität zugreifen, ohne dass Abläufe fragmentiert werden

Kapital nahtlos über On-Chain- und börsenbasierte Umgebungen hinweg bereitstellen

Während Mantle sich weiter als führende Chain für die Akzeptanz von Vermögenswerten aus der realen Welt (RWA) etabliert, weitet Mantle Super Portal diese These über ein einzelnes Netzwerk hinaus aus und ermöglicht $MNT, nahtlos in traditionelle Finanz- und DeFi-Kapitalmärkte zu fließen, wo Liquidität, Aufmerksamkeit sowie Ausführung zusammenlaufen.

$MNT expandiert über Byreal in Solanas DeFi-Ökonomie

Nach der Einführung von Mantle Super Portal ist $MNT nun auf Byreal live, einer Solana-nativen dezentralen Börse, die Bybit als Venture-Projekt zur Marktreife entwickelt hat. Liquiditätsanbieter können $MNT in den MNT–USDC-Pool einzahlen und einen Anteil an 96 000 $MNT an Boni verdienen, die in den nächsten drei Monaten ausgeschüttet werden. Diese Integration ermöglicht $MNT die direkte Teilnahme an Solanas DeFi-Umfeld mit hohem Durchsatz; $MNT profitiert dabei von niedrigen Gebühren, schneller Abwicklung sowie tiefer On-Chain-Liquidität.

Durch die Ausweitung von $MNT auf Solana beschleunigt Mantle seine Rolle als Vertriebsebene, die reale Werte mit den aktivsten On-Chain-Internet-Kapitalmärkten verbindet, ohne Liquidität oder Nutzererlebnis zu fragmentieren.

„Byreal ist die natürliche Heimat für chainübergreifende Vermögenswerte wie $MNT", sagte Emily Bao, Founder of Byreal und Head of Spot at Bybit. „Da $MNT nun auf Solana verfügbar ist, können Nutzer auf attraktive On-Chain-Renditen zugreifen und zugleich zu tieferer, effizienterer Liquidität über Ökosysteme hinweg beitragen."

„Solana wurde entwickelt, um Internet-Kapitalmärkte in großem Umfang zu unterstützen, und ermöglicht die Preisfindung für jeden On-Chain-Vermögenswert rund um die Uhr und weltweit", sagte Ramzy Ali, DeFi Growth Lead, Solana Foundation. „Die Integration über das Mantle Super Portal ermöglicht Nutzern, das DeFi-Ökosystem von Solana zu nutzen und Vermögenswerte mit hochgradig kombinierbaren Märkten zu verbinden, die auf Geschwindigkeit, Liquidität sowie globale Teilnahme ausgelegt sind."

Bybit Alpha ermöglicht ein vernetztes CeFi–DeFi-Erlebnis für $MNT

Parallel dazu wird Bybit Alpha den Handel mit $MNT sowie Bonusprogramme unterstützen; Einzahlungen und Auszahlungen über Solana werden über Mantle Super Portal vollständig ermöglicht.

Nutzer können $MNT auf Bybit Spot sowie Alpha handeln, an Bonusaktionen und Trading-Wettbewerben teilnehmen und von Einsparungen bei Transaktionsgebühren profitieren. Durch die Integration von Bybit entsteht ein kontinuierlicher Kapital-Schwungrad, der eine zentralisierte Liquiditätsebene bereitstellt, die On-Chain-Aktivitäten ergänzt und es Nutzern ermöglicht, DeFi-Renditen mit börsenseitigen Belohnungen sowie Kapitaleffizienz zu kombinieren.

„Bybit Alpha wurde entwickelt, um frühe Chancen mit echtem Nutzen sichtbar zu machen", sagte Emily Bao, Founder of Byreal und Head of Spot at Bybit. „Die Unterstützung von $MNT auf Solana ermöglicht Nutzern, nahtlos zwischen On-Chain-Renditen auf Byreal und Handels- sowie Bonusprogrammen auf Bybit zu wechseln, und das alles innerhalb eines vernetzten Kapital-Schwungrads."

Mantles Multi-Chain-Vertriebsstrategie wird weiter ausgebaut

Da Mantle Super Portal, Byreal und Bybit Alpha Hand in Hand arbeiten, ist $MNT nun über einen einzigen, integrierten Rahmen über Ethereum, Solana sowie zentralisierte Handelsplätze hinweg nutzbar. Dieses einheitliche System ermöglicht eine effiziente Kapitalmobilität, ohne Kompromisse bei Liquiditätstiefe, Ausführungsqualität oder Benutzerfreundlichkeit einzugehen.

Die Expansion stärkt Mantles Rolle als verbindendes Element zwischen Layer-2-Infrastruktur, Solanas DeFi-Märkten sowie CeFi-Plattformen und weitet den Nutzen von $MNT über das gesamte Spektrum von On-Chain- und börsenbasierter Aktivität hinweg aus.

„Diese Markteinführung stellt einen wichtigen Schritt in Mantles Multichain-Vision dar", sagte Emily Bao, Key Advisor bei Mantle. „Indem wir $MNT einen nahtlosen Einsatz über Mantle, Solana und Bybit hinweg ermöglichen, erweitern wir reale Anwendungsfälle und stärken Mantles Rolle als Vertriebsebene für On-Chain-Finanzmärkte."

Informationen zu Mantle

Mantle ist die führende Vertriebsebene und zentrale Schnittstelle für Institutionen und TradFi, um On-Chain-Liquidität zu erschließen und Zugang zu realen Vermögenswerten zu erhalten, und prägt damit, wie Finanzströme aus der realen Welt fließen.

Mit mehr als 4 Milliarden US-Dollar an gemeinschaftlich gehaltenen Vermögenswerten verbindet Mantle Glaubwürdigkeit, Liquidität und Skalierbarkeit mit einer Infrastruktur in institutioneller Qualität, um die Einführung in großem Maßstab zu unterstützen. Das Ökosystem ist durch $MNT innerhalb von Bybit verankert und wird durch zentrale Ökosystemprojekte wie mETH, fBTC, MI4 sowie weitere ausgebaut. Ergänzt wird dies durch die Partnerschaften von Mantle Network mit führenden Emittenten und Protokollen wie Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct sowie EigenLayer.

Weitere Informationen über Mantle finden Sie auf: mantle.xyz

Für weitere Social-Media-Updates folgen Sie bitte: Mantle Official X & Mantle Community Channel

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: contact@mantle.xyz

Informationen zu Bybit

Bybit ist gemessen am Handelsvolumen die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt und bedient eine globale Community von über 80 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

Weitere Informationen zu Bybit finden Sie auf:Bybit Presse

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com

Für Aktualisierungen folgen Sie bitte:Bybits Communitys und sozialen Medien

Discord |Facebook |Instagram |LinkedIn |Reddit |Telegram |TikTok |X |Youtube

Informationen zu Byreal

Byreal ist die ultimative Liquiditätsebene für reale Vermögenswerte und bietet Nutzern eine unübertroffene Liquidität. Sie integriert DEX, Launch sowie Vault in eine einheitliche Smart-Routing-Architektur und bildet damit einen ganzheitlichen Wachstumsmotor, der das Auffinden von Vermögenswerten, den Handel sowie die Renditegenerierung über mehrere Ökosysteme hinweg unterstützt.

Für weitere Informationen über Byreal besuchen Sie bitte: www.byreal.io

Für Neuigkeiten folgen Sie bitte Byreal in den sozialen Medien: https://x.com/byreal_io

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: partnerships@byreal.io

