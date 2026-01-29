EQS-News: Enfinity Global nimmt erstes Projekt aus seinem 366-MW-Portfolio von PPAs mit Microsoft in Betrieb

EQS-News: Enfinity Global / Schlagwort(e): Vertrag

MAILAND, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global gab heute den kommerziellen Betrieb des ersten Projekts im Rahmen seines Portfolios von Stromabnahmeverträgen (PPAs) mit Microsoft in Italien bekannt.

An Enfinity Global solar PV plant in Italy

Der kommerzielle Betrieb dieses ersten PV-Solarkraftwerks mit einer Leistung von 33,8 MW AC markiert den Beginn einer strategischen Beziehung zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele von Microsoft durch eine zuverlässige Versorgung mit erneuerbaren Energien.

Diese erste PPA ist Teil einer größeren Zusammenarbeit für bis zu 366 MW AC, die weitere Projekte für erneuerbare Energien umfasst, die in Italien bereits im Bau sind.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Enfinity und Microsoft auch versuchen, durch Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in verschiedenen Gemeinden, in denen unsere Kraftwerke gebaut werden, einen positiven Einfluss auszuüben, darunter Latium, Emilia-Romagna und Basilicata.

Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global: „Wir freuen uns, einen weltweit führenden Technologiekonzern wie Microsoft mit Solarstrom zu versorgen. Wir bei Enfinity Global haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren globalen und lokalen Kunden zuverlässige, wertschöpfende Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien zu bieten und gleichzeitig ein verantwortungsvolles Mitglied der Gemeinden zu sein, in denen wir unsere Kraftwerke betreiben."

Enfinity Global Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein führendes US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, das 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt ein 39,3-GW-Portfolio an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten, einschließlich in Betrieb befindlicher, im Bau befindlicher und in der Entwicklung befindlicher Anlagen, wobei weitere 37 GW in den USA in Verhandlung sind. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und Indien will Enfinity zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beitragen. Das Führungsteam von Enfinity ist eines der erfahrensten globalen Teams im Bereich der erneuerbaren Energien und verfügt über eine Finanzierungserfahrung von mehr als 41 Milliarden US-Dollar im Bereich der erneuerbaren Energien mit mehr als 26 GW an entwickelten und erworbenen Solar- und Windkraftanlagen.

Enfinity Global ist nach wie vor führend auf dem italienischen Markt für Solarkraftwerke und hat in den vergangenen zwei Jahren 808 MW mit großen Unternehmen und Industriekunden unter Vertrag genommen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871818/Enfinity_Global_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2706592/Enfinity_Global_Logo.jpg

Enfinity Global Logo

