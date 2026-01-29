EQS-News: FITUR 2026 stärkt seine Führungsrolle als Motor des weltweiten Tourismus

EQS-News: FITUR / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Die Internationale Tourismusmesse hat einmal mehr ihre Rolle als wichtiger Motor der Madrider Wirtschaft bestätigt, indem sie wirtschaftliche Auswirkungen in Höhe von 505 Millionen Euro generierte und ihre starke Anziehungskraft mit mehr als 255.000 Besuchern erneut unter Beweis gestellt hat.

MADRID, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Internationale Tourismusmesse (FITUR), die von IFEMA MADRID organisiert wird, ist mit einem positiven Ergebnis zu Ende gegangen und hat erneut ihre starke Anziehungskraft unter Beweis gestellt, nachdem sie während ihres fünftägigen Programms etwas mehr als 255.000 Besucher empfangen hat.

Die Besucherzahl während der Fachbesuchertage blieb mit 155.000 Besuchern auf dem Niveau der vorherigen Ausgabe, unterstützt durch einen Anstieg der internationalen Besucherzahl um 12 %, was im Großen und Ganzen dem Wachstum der internationalen Aussteller um 11 % entspricht. Auch die Besucherzahlen an den Wochenenden wurden mit rund 100.000 Reisenden konsolidiert.

Diese Ergebnisse konsolidieren die hervorragenden Beteiligungszahlen der FITUR mit mehr als 10.000 Unternehmen aus 161 Ländern, darunter 111 Länder mit offizieller Vertretung und 967 Hauptausstellern. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der FITUR 2026 auf Madrid beliefen sich auf 505 Millionen Euro, während gleichzeitig 3.753 Arbeitsplätze erhalten wurden. bestätigt die Position der Messe als eine der bedeutendsten internationalen Veranstaltungen des Jahres in der Region und als wichtiger Faktor für die wirtschaftliche und touristische Aktivität.

Die FITUR eröffnet somit das Jahr 2026 und bestätigt die starke Dynamik des globalen Tourismussektors. Dieser günstige Kontext spiegelt sich in den Zahlen für 2025 wider, einem Jahr, in dem nach Angaben von UN Tourism die Zahl der internationalen Touristenankünfte weltweit 1,5 Milliarden überstieg, während Spanien nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Tourismus 97 Millionen internationale Touristen begrüßen konnte .

Die 46. Ausgabe wurde am Mittwoch, dem 21. Januar, mit einer Schweigeminute eröffnet, die die Solidarität des Tourismussektors mit den Opfern der jüngsten Eisenbahnunglücke zum Ausdruck brachte. Diese Geste wurde bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag, dem 22. Januar, bekräftigt, als sich Ihre Majestäten, der König und die Königin von Spanien, am Stand von Andalucía in das Kondolenzbuch eintrugen.

Institutioneller Rückhalt und Vertrauen des Sektors

Die institutionelle Bedeutung der FITUR 2026 wurde durch die offizielle Eröffnung unter dem Vorsitz Ihrer Majestäten des Königs und der Königin von Spanien sowie durch mehr als 70 institutionelle Besuche von regionalen Präsidenten, Ministern und stellvertretenden Ministern für Tourismus aus der ganzen Welt sowie hochrangigen Tourismusbehörden unterstrichen. Diese Besuche unterstrichen die strategische Rolle von FITUR als globales Forum für Dialog, Zusammenarbeit und internationale Projektion für den Tourismussektor.

FITUR: ein Engagement für Wissen und ein stärker auf die Zukunft ausgerichtetes Angebot

Die hohe Besucherzahl führte zu einem regen Betrieb in den neun Messehallen, in denen Reiseziele, Unternehmen und Institutionen aus der ganzen Welt neue Produkte, Strategien und Projekte vorstellten. Während der Fachbesuchertage entwickelte sich der Knowledge Hub mit acht Auditorien, zehn Konferenzprogrammen, mehr als 200 Sessions und über 250 Referenten zu einer der zentralen Säulen der Messe.

Parallel dazu bereicherten und diversifizierten die Fachbereiche der FITUR das Gesamtangebot der Messe. FITUR 4all hat die Agenda für barrierefreien und inklusiven Tourismus vorangebracht; FITUR Cruises hat das Profil des nachhaltigen Blautourismus gestärkt; und die Einführung von FITUR Experience, zusammen mit FITUR Lingua und FITUR LGTB+, hat Segmente mit starkem Wachstumspotenzial aktiviert. Währenddessen förderten FITUR Screen, Sports, Talent und TechY die Überschneidung von Tourismus mit Kultur, Sport, Talent und Technologie; FITUR Woman hob die weibliche Führungsrolle im Tourismus hervor; und FITUR Know-How & Export zeigte die internationale Expertise spanischer Unternehmen.

Mit diesem Ergebnis und einer starken und weitreichenden Präsentation von Mexiko als Partnerland hatFITUR 2026 seine weltweite Führungsrolle in Bezug auf Teilnahme und Besucherzahlen, seine Bedeutung für Fachleute bei der Schaffung von Geschäftsmöglichkeiten und Partnerschaften und seinen Beitrag zur Stärkung des Tourismus als wirtschaftlicher und sozialer Motor sowie zur Entwicklung eines vielfältigeren, wettbewerbsfähigeren und zukunftsorientierten Tourismusangebots erneut unter Beweis gestellt.

IFEMA MADRID arbeitet bereits an FITUR 2027, die vom 20. bis 24. Januar stattfinden wird, mit Puerto Rico als Partnerland.

Fotogalerie HIER

Über die FITUR Die Internationale Tourismusmesse FITUR ist eine der weltweit führenden Veranstaltungen der Tourismusbranche und findet seit 1981 in Madrid statt. Jedes Jahr bringt sie Fachleute, Unternehmen, Reiseziele und internationale Organisationen zusammen, um Trends, Innovationen sowie Geschäftsmöglichkeiten zu präsentieren. Die von der IFEMA MADRID organisierte FITUR hat sich zu einem weltweiten Maßstab für die Förderung des Tourismus entwickelt.

