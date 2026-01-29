EQS-News: Impact Asset Management (I-AM): Deutscher Fondspreis für GreenStars Global Equities Fonds

EQS-News: Impact Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit

29.01.2026

Impact Asset Management (I-AM): Deutscher Fondspreis für GreenStars Global Equities Fonds

Nachhaltiger globaler Aktienfonds GreenStars Global Equities Fonds von I-AM in der Kategorie “Sustainable Investments” als „herausragend“ bewertet

Wien, 29.01.2026 – Der nachhaltige Aktienfonds GreenStars Global Equities EUR P01 (ISIN: AT0000A12GA7) von Impact Asset Management (I-AM) ist auf dem 24. FONDS professionell KONGRESS mit dem Deutschen Fondspreis ausgezeichnet worden. Der renommierte Fondspreis wird jährlich von FONDS professionell mit Unterstützung vom Institut für Vermögensaufbau IVA verliehen. Dabei werden jeweils die drei besten Fonds in insgesamt 11 Fondskategorien ermittelt. Der GreenStars Global Equities von I-AM wurde von der Jury in der Fondskategorie „Sustainable Investments“ als „herausragend“ bewertet und somit als einer der besten in Deutschland verfügbaren nachhaltigen Fonds eingestuft.

Daniel Feix, Geschäftsführer der Impact Asset Management GmbH: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung unseres GreenStars Global Equities Fonds mit dem Deutschen Fondspreis. Dies unterstreicht das hohe Commitment unseres Fondsmanagement-Teams, für unsere AnlegerInnen die bestmögliche Performance im Bereich der nachhaltigen Fonds zu erzielen.“

Der GreenStars Global Equities Fonds ist ein nachhaltiger weltweit anlegender Aktienfonds, der von Andreas Böger und Nicole Sperch gemanagt wird. Die Aktienquote kann 100 % des Fondsvermögens betragen. Der Anlagefokus liegt auf nachhaltigen qualitativ hochwertigen Unternehmen. Dabei setzt das Fondsmanagement vorwiegend auf Bluechips mit starker Marktstellung, die zu den Vorreitern im Bereich der Nachhaltigkeit zählen. Rechtlicher Hinweis: Im Rahmen des aktiven Managements und in Folge von Marktbewegungen können sich die genannten Portfoliopositionierungen ändern.

„Wir fühlen uns geehrt, dass der GreenStars Global Equities Fonds im Rahmen des Deutschen Fondspreises als einer der besten nachhaltigen Fonds bewertet wurde. Gerade in den turbulenten Zeiten der vergangenen Jahre ist es uns ein Anliegen, einen hohen Anspruch an Nachhaltigkeit zu verfolgen und gleichzeitig eine überdurchschnittliche Rendite erzielen zu wollen. Der GreenStars Global Equities Fonds zeigt, dass beides möglich ist“, kommentiert Andeas Böger, Fondsmanager des GreenStars Global Equities Fonds, die Auszeichnung.

Die Bewertung der Fonds für den Deutschen Fondspreis findet in einem mehrstufigen Verfahren statt. Im ersten Schritt werden die besten Fonds in jeder Fondskategorie auf Basis einer quantitativen Auswertung der Ertrags- und Risikodaten über einen Zeitraum von fünf Jahren ermittelt. Im zweiten Schritt analysiert das Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA), inwieweit die überdurchschnittliche Performance der Fonds auf die Leistungen des Fondsmanagers zurückzuführen ist. Dafür wird für jeden Fonds eine passgenaue und rein quantitative Benchmark zusammengestellt, um das Alpha jedes Fonds zu ermitteln. Die Fonds in der Kategorie „Sustainable Investments“ werden darüber hinaus mithilfe der Kennzahl Ethisch Dynamischer Anteil (EDA) durch Mountain-View bewertet. Diese Kennzahl bezeichnet den Prozentsatz eines Fonds, der in nachhaltige Firmen investiert ist.

Die diesjährige Verleihung des Deutschen Fondspreises fand am 28. Januar 2026 auf dem Fondskongress in Mannheim statt.

Weitere Informationen zum GreenStars Global Equities Fonds finden Sie unter GreenStars Global Equities EUR I01 - Factsheet (Sie werden auf die Website der Verwaltungsgesellschaft Erste Asset Management GmbH weitergeleitet. Die gesetzlich und aufsichtsrechtlich erforderlichen Angaben, Disclaimer bzw. Warnhinweise gemäß InvFG 2011 betreffend den jeweiligen Fonds sind auf der genannten Website zu finden). Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Die Impact Asset Managementzählt zu den führenden nachhaltigen Asset Management Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf Auswahl, Analyse und Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert sind. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, durch die Investmentstrategie in ESG-konforme Wertpapiere, Impact Investment via Mikrofinanz und einem verantwortungsvollen Investmentansatz zum Erreichen der UN Sustainable Development Goals beizutragen. Das Anlageziel besteht darin, als „Triple-Bottom-Line“ Asset Manager soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Kooperationen ergänzen die Anlageprozesse und fördern den Wissensaustausch auf internationaler Ebene.

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Tel.: 069 90550554

Mail: iam@edicto.de

Rechtlicher Hinweis



Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.



Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus.

Bitte beachten Sie: Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Prospektes bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ verwiesen.



Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Prospekt bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, das Basisinformationsblatt ("BIB"), die Fondsbestimmungen des Fonds sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Bitte lesen Sie diese Dokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen der Prospekt bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ und das Basisinformationsblatt erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteilsklassen in Fremdwährungen bringen ein zusätzliches Währungsrisiko mit sich, die Performance kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen.

Dieses Dokument wurde von der Impact Asset Management GmbH (Am Belvedere 1, A-1100 Wien, sales@impact-am.eu, www.impact-am.eu) erstellt.

Impact Asset Management GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15, Rund Vier, Haus B
1020 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 720 3600-0
E-Mail: info@impact-am.eu
Internet: www.impact-am.eu

