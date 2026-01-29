EQS-News: Klarstellung zu Unitrees Verkaufszahlen 2025

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Unitree Robotics / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis
Klarstellung zu Unitrees Verkaufszahlen 2025

29.01.2026 / 03:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HANGZHOU, China, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Unitree Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen, das Universalrobotik entwickelt, veröffentlichte am 22. Januar 2026 eine offizielle Klarstellung zu seinen Verkaufs- und Auslieferungszahlen für 2025 als Reaktion auf Fehlinformationen, die online kursieren.

Die vollständige Erklärung des Unternehmens lautet wie folgt:

Klarstellung zu Unitrees Verkaufszahlen 2025

  1. Im vergangenen Monat kursierten im Internet zahlreiche Fehlinformationen über das Auslieferungsvolumen unseres Unternehmens im Jahr 2025. Unitree hat bislang zu keinem Zeitpunkt Verkaufszahlen für das Jahr 2025 öffentlich bekannt gegeben. Wir wissen die Aufmerksamkeit aller zu schätzen.
  2. Im Jahr 2025 überstieg das tatsächliche Auslieferungsvolumen der humanoiden Roboter von Unitree 5500 Einheiten (gemeint ist die tatsächlich an Endkunden verkaufte und ausgelieferte Stückzahl, nicht das Auftragsvolumen; das Auftragsvolumen liegt höher). Die Gesamtproduktion in der Massenfertigung lag 2025 bei über 6500 Einheiten.
  3. Die genannten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf unsere reinen humanoiden Roboter und umfassen weder unsere zweiarmigen Radroboter noch andere Roboter.
  4. Derzeit empfehlen wir angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Roboterformen, die Zahlen verschiedener Robotertypen nicht direkt zusammenzufassen und miteinander zu vergleichen.

                                                                 22. Januar 2026

Informationen zu Unitree Robotics

Unitree Robotics ist ein weltweit renommiertes Robotikunternehmen für zivile Anwendungen und konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb leistungsstarker, universell einsetzbarer Lauf- und humanoider Roboter sowie Sechsachsen-Manipulatoren für Verbraucher- und Industrieanwendungen.

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/klarstellung-zu-unitrees-verkaufszahlen-2025-302673358.html

rt.gif?NewsItemId=GE70400&Transmission_Id=202601282102PR_NEWS_EURO_ND__GE70400&DateId=20260128

29.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2267708  29.01.2026 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Goldbarren sind vor einem Kurschart zu sehen.
ETFs auf MSCI World und Co.
So viel kostet dich der schwache Dollargestern, 14:30 Uhr · onvista
Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
Geldpolitik
US-Notenbank hält Leitzins konstantgestern, 20:09 Uhr · onvista
US-Notenbank hält Leitzins konstant
Quartalszahlen Q4/2025
Microsoft-Kurs fällt nach Zahlen nachbörslich klargestern, 22:11 Uhr · onvista
Microsoft-Kurs fällt nach Zahlen nachbörslich klar
Dax Tagesrückblick 28.01.2026
Leichte Verluste vor Zinssignalen der Fed - ASML-Aktie gibt nachgestern, 17:53 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News