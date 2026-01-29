EQS-News: Natus stellt mit der Einführung der neuesten Version der Natus-Elite-Software die Innovation AVEMG vor

EQS-News: Natus Medical Incorporated / Schlagwort(e): Produkteinführung

MIDDLETON, Wisconsin, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Natus Medical Incorporated gibt die Einführung der neuesten Version seiner branchenführenden EMG-Software Natus Elite bekannt. Diese Version bietet die Vertrautheit und Zuverlässigkeit, die Kunden gewohnt sind, und führt gleichzeitig Augmented Visual Electromyograph (AVEMG) als neueste Innovation des weltweit größten reinen Neurodiagnostikunternehmens ein.

Mit mehr als 60 Jahren klinischer Erfahrung hat sich Natus Elite einen Ruf als EMG-Software erworben, der Anwender vertrauen, um Patienten zu beurteilen und wichtige Forschungsarbeiten mit größerer Sicherheit durchzuführen.

Während herkömmliche, routinemäßige Nadel-EMG-Arbeitsabläufe eine umfassende Schulung der Ärzte erfordern, um die Aktivität der Nadelelektrode durch visuelle und akustische Beurteilung sicher interpretieren zu können, bietet AVEMG eine objektivere Beurteilung unter Verwendung eines exklusiven Algorithmus von Natus Elite. Dieser neuartige Algorithmus ermöglicht eine Online-Quantifizierung der wichtigsten Merkmale des Signals unter Beibehaltung des bisherigen Nadel-EMG-Arbeitsablaufs. Das Ergebnis optimiert die Zeit für den Patienten und gibt Ärzten mehr Sicherheit bei der ersten routinemäßigen Nadel-EMG-Untersuchung.

„Unser Engagement, auf Kundenfeedback zu hören und gleichzeitig unsere bewährte Philosophie der schrittweisen Veränderung zu respektieren, hat Natus Elite zu einer vertrauenswürdigen Ressource auf dem Markt gemacht", sagte Jordan Grace Miller, Vice President of Global Marketing bei Natus. „Auch wenn die Vertrautheit, die durch jede Generation der Software aufrechterhalten wird, unseren Kunden weiterhin Komfort und Vertrauen bietet, stärkt die Einführung bahnbrechender Innovationen wie AVEMG unsere Position als weltweit führender Anbieter von EMG-Lösungen."

Ärzte, die AVEMG bereits vorab testen konnten, lobten in ihrem Feedback die Konsistenz, Objektivität und den Lehrwert der Software.

„Die wichtigsten Erkenntnisse waren, dass AVEMG schnell ist, traditionell subjektive Tests objektiver macht, einfach zu bedienen ist und ein großes Potenzial als Lehrmittel hat", so Miller. „Es kann Monate oder sogar Jahre dauern, bis Ärzte lernen, die Geräusche eines herkömmlichen EMG zu erkennen. AVEMG beschleunigt den Lernprozess, indem es visuelle Grafiken und Diagramme bereitstellt, die bestätigen, was sie hören."

Zu den weiteren Verbesserungen der Natus-Elite-Software gehört eine fortschrittliche, automatisierte Tremoranalyse für Bewegungsstörungen, die internationalen Trends entspricht und zu einer umfassenderen EMG-Diagnoselösung beiträgt. Ein neues Streaming-Tool bietet High-End-Forschern einen einfachen und vollständigen Zugriff auf neurophysiologische Daten. Ultraschallverbesserungen, einschließlich der gleichzeitigen Auswertung von Ultraschall und Nadel-EMG, sowie schrittweise Verbesserungen der Überprüfung optimieren die Arbeitsabläufe weiter.

Die Vertrautheit und Zuverlässigkeit der Natus-Elite-Software ermöglichen es Ärzten, sich mit fortschrittlichen Testfunktionen auf die bestmögliche Patientenversorgung zu konzentrieren. Neben Nadel-EMG und AVEMG umfassen die Testfunktionen auch Nervenleitungsstudien, evozierte Potenziale und neuromuskulären Ultraschall.

Weitere exklusive Funktionen, wie HD-EMG mit seiner ultrahohen Auflösung und das fortschrittliche Vergleichstool InSight NCS, haben die Position von Natus Elite als Branchenführer gefestigt.

INFORMATIONEN ZU NATUS

Natus genießt das Vertrauen von Gesundheitsdienstleistern auf der ganzen Welt als Anbieter von Lösungen zur Untersuchung, Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Gehirns und der Nervenbahnen. Die erstklassigen Lösungen von Natus, darunter Service, Vor-Ort-Support und Schulungen, ermöglichen es Ärzten, ihre Versorgungsstandards zu verbessern und damit die Behandlungsergebnisse und Lebensqualität ihrer Patienten zu steigern. Weitere Informationen über Natus finden Sie unter natus.com/neuro.

KONTAKTINFORMATIONEN:

Lisa Schuler

Telefon: +1 612 528-1332

E-Mail: lisa.schuler@natus.com

