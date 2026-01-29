EQS-News: NFON forciert Partnergeschäft für KI- und Solution-orientiertes Wachstum

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Sonstiges

NFON forciert Partnergeschäft für KI- und Solution-orientiertes Wachstum



NEXUS CONNECT 2026 markiert den Auftakt zur nächsten Umsetzungsphase – mit über 250 Partnern

Partnerprogramm NEXUS und modulares Lizenzmodell sind zentrale Elemente des Strategieprogramms NFON Next 2027

Hackathon unterstützt den Jahresauftakt mit klarem Fokus auf Partner-Enablement zur Markteinführung des KI-Portfolios

München, 29. Januar 2026 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, erreicht einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung ihres Strategieprogramms NFON Next 2027. Mit dem Launch des modularen Lizenzmodells und Partnerprogramms NEXUS konkretisiert NFON die im Geschäftsjahr 2025 eingeleiteten Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Produktportfolios, zur Vereinfachung des kommerziellen Set-ups und zur Stärkung des Partner-Enablements. NEXUS CONNECT 2026 bildet den zentralen Rahmen, um diese Neuerungen mit einer starken Partnerlandschaft – vertreten durch über 250 teilnehmende Partner – operativ zu aktivieren und in die Umsetzung zu bringen.



Andreas Wesselmann, CEO der NFON AG: „NEXUS CONNECT 2026 ist ein weiterer wichtiger Schritt für NFON und seine Partner. Das Event steht für einen innovationsbasierten Wandel von klassischer Cloud-Telefonie hin zu KI-gestützter Businesskommunikation. Das lösungsorientierte Produktportfolio stärkt bestehende Kunden- und Partnerbeziehungen und eröffnet zugleich den Zugang zu neuen Marktsegmenten und strategischen Partnern. Der Partnertag macht sichtbar, was NFON technologisch, strategisch und organisatorisch aufgebaut hat, und markiert zugleich den Auftakt zur nächsten gemeinsamen Wachstumsphase.“



Skalierung der KI-gestützten Businesskommunikation



Mit NFON Next 2027 verfolgt NFON das Ziel, sich als führender Anbieter KI-gestützter Businesskommunikation in Europa zu etablieren. Der Transformationsprozess vereint technologische und organisatorische Weiterentwicklung sowie kommerzielle Skalierung. Hierfür hat NFON zentrale Grundlagen geschaffen, unter anderem durch den Ausbau des KI-Portfolios (Nia, AI Essentials, Nia FrontDesk), die Integration von botario sowie den gezielten Ausbau von Partnerschaften.



Mit dem modularen Lizenzmodell und dem Partnerprogramm NEXUS konkretisiert NFON den operativen Umsetzungsfokus seiner Strategie. Ziel ist es, Portfoliokomplexität zu reduzieren, Vertriebs- und Kooperationsmodelle zu vereinheitlichen und eine konsistente Grundlage für die Zusammenarbeit mit Partnern zu schaffen. Das Lizenzmodell basiert auf paketierten Lizenzen für Businesstelefonie, die unterschiedliche Nutzerrollen und Einsatzszenarien abbilden und sowohl Kernfunktionen der Telefonie als auch KI-gestützte Leistungen wie AI Essentials integrieren. NEXUS führt Partnerrollen und Provisionsmodelle in einem einheitlichen Partnerprogramm zusammen und ergänzt diese um strukturierte Unterstützungsangebote für Vertrieb, Umsetzung und Skalierung. Damit schafft NFON die Grundlage, Partner systematisch zur skalierbaren Umsetzung und Vermarktung zu befähigen.



„Das ist ein zentraler Hebel, um KI-gestützte Leistungen einsatzfähig in den Markt zu bringen“, sagt Alexander Wettjen, Executive Vice President Sales and Marketing: „Die neuen kommerziellen Strukturen bieten unseren Partnern maximale Transparenz und Flexibilität – Kundenbedarfe werden präzise abgebildet. KI ist kein Zusatz, sondern ein selbstverständlicher Bestandteil des Angebots: klar positionierbar, überzeugend vermittelbar und für unsere Partner wie für NFON nachhaltig monetarisierbar.“



KI als innovativer und integraler Bestandteil des Leistungsportfolios



KI ist fest in der Produkt- und Technologie-Roadmap von NFON verankert: KI-gestützte Anwendungen sind integraler Bestandteil der bestehenden Portfoliobereiche, treiben deren kontinuierliche Weiterentwicklung voran und bilden das verbindende Element für ein nahtloses Kundenerlebnis. Das Leistungsportfolio ist entlang klar definierter Produktportfolio-Bereiche strukturiert: Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement.

Businesstelefonie bildet das stabile technologische und kommerzielle Fundament. Der kontinuierliche Ausbau stellt sicher, dass steigende Integrationsanforderungen und der Einsatz KI-gestützter Anwendungen auf einer verlässlichen Plattform aufsetzen. Ein sichtbares Beispiel ist die Ausweitung von KI-Funktionen wie Anruftranskription und Gesprächszusammenfassungen auf Tischtelefonen und damit erstmals eine breite, geräteübergreifende Nutzung KI-gestützter Produktivitätsfunktionen.

Im Produktportfolio-Bereich Intelligent Assistant treibt NFON die Skalierung KI-gestützter Automatisierung voran. Standardisierte KI-Agenten und die enge Verzahnung mit Sprach- und Chat-Kanälen ermöglichen eine schnelle Einführung und tiefe Integration in das Kommunikationsportfolio.

Der Bereich Kundenengagement adressiert wachsende Anforderungen entlang der gesamten Kundeninteraktion. KI-Funktionen unterstützen effizientere Prozesse, verbesserte Erreichbarkeit sowie die kanalübergreifende Integration entlang des gesamten Customer Lifecycle.

Ergänzt wird das Angebot durch Integrationslösungen, die die Anbindung an bestehende IT- und Prozesslandschaften ermöglichen und den portfolioweiten Einsatz KI-gestützter Funktionen in kundenspezifischen Ökosystemen unterstützen.



Partner-Enablement als zentraler Erfolgsfaktor



Die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ausrichtung von NFON ist eng mit der systematischen Befähigung der Partner verbunden. NEXUS CONNECT 2026 setzt dafür den operativen Rahmen unter anderem für Integration und Skalierung entlang der Portfoliobereiche. Ein vorgelagerter Hackathon macht den Anspruch greifbar: In einem intensiven „hands-on“-Format arbeiteten mehr als 60 Partner über einen ganzen Tag gemeinsam mit NFON-Expert:innen an realen Use Cases – von der Konfiguration KI-gestützter Funktionen über Voice- und Chat-Automatisierung bis hin zu Contact-Center-Szenarien. Enablement bedeutet damit nicht „Training“, sondern Co-Creation mit direkter Umsetzung.



Die enge Verzahnung von Technologie, Partnern und Organisation ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die nächste Phase. Die erneute Zertifizierung von NFON als Top Employer 2026 unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, leistungsfähige, skalierbare Strukturen mit einer starken Unternehmenskultur und hoher Mitarbeiterbindung zu vereinen. Sie bestätigt, dass NFON die organisatorische Grundlage geschaffen hat, um Transformation, Wachstum und Innovation nachhaltig erfolgreich umzusetzen.



Andreas Wesselmannresümiert: „Künstliche Intelligenz verändert Geschäftsprozesse und -modelle grundlegend. NFON integriert KI konsequent in Plattform, Produkte und Geschäftslogik. Der Erfolg entscheidet sich jedoch nicht an der Technologie allein, sondern an ihrer gemeinsamen Marktdurchdringung mit unseren Partnern. Das Jahr 2026 steht für NFON im Zeichen des Zusammenspiels von Skalierung, Monetarisierung und Partner-Enablement.“





Kontakt InvestorRelations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com



Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com





Über die NFON AG

NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.



Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen – für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.



Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.



http://www.nfon.com/





Disclaimer

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.

