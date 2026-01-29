EQS-News: PFISTERER eröffnet neues Trainingszentrum in Riad – Wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie

EQS-News: PFISTERER Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

29. Januar 2026

PFISTERER eröffnet neues Trainingszentrum in Riad – Wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie

Winterbach, Deutschland: Mit der feierlichen Eröffnung ihres hochmodernen Trainings- und Installationszentrums in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad setzt die PFISTERER Holding SE einen weiteren bedeutenden Meilenstein in ihrer globalen Wachstumsstrategie.Das neue Zentrum bietet praxisorientierte Schulungen zur Installation von PFISTERER‑Produkten und unterstützt damit aktiv die Regierungsinitiative ‚Saudi Vision 2030‘, die auf eine moderne, nachhaltige Energieinfrastruktur abzielt.

Mit einer symbolischen Banddurchtrennung eröffneten die Vorstände der PFISTERER Gruppe, Dr. Konstantin Kurfiss und Johannes Linden (dritte und vierte von links), am 27. Januar die neue Einrichtung von PFISTERER in Riad. Rund 50 Gäste aus Wirtschaft und Energiebranche nahmen an der Zeremonie teil. In seiner Rede betonte Dr. Kurfiss die strategische Bedeutung des neuen Standorts: „Wir sehen in Saudi-Arabien enormes Wachstumspotenzial. Mit unserem lokalen Trainingszentrum bringen wir technisches Know‑how direkt zu unseren Partnern vor Ort und schaffen die Grundlage für einen nachhaltigen Netzausbau“.

BEITRAG ZUR ‚SAUDI VISION 2030‘

Die staatliche Initiative verfolgt das Ziel, die Wirtschaft Saudi-Arabiens zu diversifizieren, die Infrastruktur zu modernisieren und den Anteil erneuerbarer Energien deutlich zu erhöhen. „Bereits in den kommenden fünf Jahren plant das Königreich 50 % seines Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken. Dafür sind umfangreiche Investitionen in Netzmodernisierung und -erweiterung notwendig – Bereiche, in denen PFISTERER mit seiner Expertise maßgebliche Unterstützung bietet“, erläutert Johannes Linden, Co-CEO und Vorstandssprecher.

KUNDENNÄHE UND HOHE VERFÜGBARKEIT

Das neue, 400 Quadratmeter große Trainingszentrum ergänzt die im April 2025 eröffnete Niederlassung und stärkt PFISTERERs Präsenz in Saudi-Arabien nachhaltig. Der Fokus liegt auf der praktischen Schulung und Zertifizierung lokaler Installationsteams, um höchste Qualitätsstandards sicherzustellen und die fachgerechte Anwendung der eigenen Lösungen zu ermöglichen. „Trainings sind für uns der Schlüssel, um die Installation unserer Produkte sicher und standardisiert umzusetzen. Allein im Jahr 2025 haben wir weltweit über 1.600 Monteure geschult, davon bereits 100 in Saudi-Arabien, Tendenz weiter steigend", erläutert Co-CEO Dr. Konstantin Kurfiss.

GLOBALES SETUP FÜR TRAININGS UND INSTALLATIONEN

PFISTERER setzt konsequent auf ein dezentrales Trainings- und Servicemodell, um weltweit eine hohe Einsatzfähigkeit seiner Produkte zu ermöglichen. „In unserem globalen Netzwerk vermitteln wir praxisorientiertes Wissen und zertifizieren Installationsteams nach strengsten Standards. Dadurch minimieren wir Installationsfehler und schaffen die Basis für einen wartungsfreien, zuverlässigen Betrieb unserer Produkte über Jahrzehnte. In den letzten Jahren haben wir uns hierbei immer breiter aufgestellt und auch in Zukunft möchten wir weitere Trainingsangebote in Wachstumsregionen schaffen“, erklärt Miroslav Kaplarevic, Head of Global Installation and Training bei PFISTERER.

Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit führendes, börsennotiertes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an zentralen Schnittstellen in Stromnetzen von der Erzeugung über die Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie. Mit über 100 Jahren Erfahrung seit unserer Gründung im Jahr 1921 sind wir an 17 Standorten in 15 Ländern vertreten und beliefern Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit. PFISTERER steht für Unabhängigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, eine sichere und zukunftsfähige Energieinfrastruktur zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

PRESSEKONTAKT

Trang Grün

Corporate Head of Marketing & Communication

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44, 73650 Winterbach, Deutschland

Tel.: +49 151 44382202

E-Mail: trang.gruen@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com

