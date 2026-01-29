EU-Einigung: Irans Revolutionsgarden kommen auf Terrorliste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Tötung Tausender regierungskritischer Demonstranten im Iran haben sich die EU-Staaten darauf verständigt, die Revolutionsgarden des Landes als Terrororganisation einzustufen. Das teilte EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nach Beratungen der Außenminister in Brüssel mit./aha/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Verhandlungen abgeschlossen
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal27. Jan. · dpa-AFX
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Alle Premium-News