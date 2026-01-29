EU-Einigung: Irans Revolutionsgarden kommen auf Terrorliste
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Tötung Tausender regierungskritischer Demonstranten im Iran haben sich die EU-Staaten darauf verständigt, die Revolutionsgarden des Landes als Terrororganisation einzustufen. Das teilte EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nach Beratungen der Außenminister in Brüssel mit./aha/DP/jha
