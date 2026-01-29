W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

EUR/USD (Daily) - „major breakout” – zum Zweiten!

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

„major breakout” – zum Zweiten!

Nachdem die europäische Einheitswährung im Vergleich zum US-Dollar monatelang seitwärts pendelte, gelang vorgestern der Spurt über die extrem wichtige Widerstandszone aus dem Mehrjahreshoch bei 1,1918 USD sowie der 200-Monats-Linie (akt. bei 1,1950 USD). Dank dieses Befreiungsschlags diskutierten wir gestern an dieser Stelle das Szenario eines „major breakouts“. Die Analyse des Tagescharts untermauert diese These zusätzlich, sodass verschiedene Zeitebenen „Hand in Hand“ gehen. So kann die Kursentwicklung seit Juni vergangenen Jahres als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen knapp 1,14 USD und 1,1850 USD interpretiert werden (siehe Chart). Das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der Höhe des trendbestätigenden Kursmusters – lässt sich entsprechend auf 4,5 US-Cents taxieren. Das daraus resultierende Kursziel von 1,23 USD harmoniert perfekt mit dem Anlaufziel der im vergangenen Jahr komplettierten Bodenbildung. Zwei verschiedene Formationen und zwei verschiedene Zeitebenen legen also einen weiteren EUR-Anstieg im Vergleich zum Greenback nahe. In der kurzen Frist dient die Ausbruchszone bei gut 1,18 USD als technisch sinnvolle Absicherung.

EUR/USD (Daily)

Chart EUR/USD
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Chart EUR/USD
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

ETFs auf MSCI World und Co.
So viel kostet dich der schwache Dollargestern, 14:30 Uhr · onvista
Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
Erstmals seit Mitte 2021
Euro steigt nach Trump-Aussagen über Marke von 1,20 Dollar27. Jan. · dpa-AFX
Euro steigt nach Trump-Aussagen über Marke von 1,20 Dollar
Dax Tagesrückblick 27.01.2026
Dax rutscht leicht ab - Gold und Silber streben weiter aufwärts27. Jan. · onvista
Dax rutscht leicht ab - Gold und Silber streben weiter aufwärts
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News