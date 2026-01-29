EUR/USD (Daily) - „major breakout” – zum Zweiten!

Nachdem die europäische Einheitswährung im Vergleich zum US-Dollar monatelang seitwärts pendelte, gelang vorgestern der Spurt über die extrem wichtige Widerstandszone aus dem Mehrjahreshoch bei 1,1918 USD sowie der 200-Monats-Linie (akt. bei 1,1950 USD). Dank dieses Befreiungsschlags diskutierten wir gestern an dieser Stelle das Szenario eines „major breakouts“. Die Analyse des Tagescharts untermauert diese These zusätzlich, sodass verschiedene Zeitebenen „Hand in Hand“ gehen. So kann die Kursentwicklung seit Juni vergangenen Jahres als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen knapp 1,14 USD und 1,1850 USD interpretiert werden (siehe Chart). Das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der Höhe des trendbestätigenden Kursmusters – lässt sich entsprechend auf 4,5 US-Cents taxieren. Das daraus resultierende Kursziel von 1,23 USD harmoniert perfekt mit dem Anlaufziel der im vergangenen Jahr komplettierten Bodenbildung. Zwei verschiedene Formationen und zwei verschiedene Zeitebenen legen also einen weiteren EUR-Anstieg im Vergleich zum Greenback nahe. In der kurzen Frist dient die Ausbruchszone bei gut 1,18 USD als technisch sinnvolle Absicherung.

EUR/USD (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: LSEG, tradesignal²

