Exxon Mobil - Auf Rekordhoch

Die Exxon-Aktie besprechen wir an dieser Stelle bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Zuletzt titelten wir in Bezug auf das Ölpapier: „Kurs neues Allzeithoch“. Mittlerweile hat die Aktie geliefert und die alten Rekordstände übertroffen. Ein Schlüsselargument war zu Jahresbeginn die abgeschlossene Bodenbildung, aus der sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 20 USD bzw. ein Kursziel von 138 USD ergab. Letzteres hat der Öltitel nahezu erreicht. Der Vorstoß in „uncharted territory“ hat allerdings noch weitere Implikationen. So kann die Kursentwicklung der letzten Jahre als große Schiebezone zwischen 96 USD und 125 USD interpretiert werden. Entsprechend lässt sich das Anschlusspotenzial aus dieser Tradingrange auf fast 30 USD taxieren. Mit anderen Worten: Dank dieser Chartformation erscheint eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtsimpulses realistisch. Auf der Indikatorenseite wird der beschriebene Ausbruch gerade durch das neue MACD-Einstiegssignal auf Monatsbasis untermauert. In Sachen „Money Management“ können Anlegerinnen und Anleger dagegen den Stopp zur Gewinnsicherung auf das Niveau der Ausbruchsmarken bei 126/124 USD nachziehen.

Exxon Mobil (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Exxon Mobil

Quelle: LSEG, tradesignal²

