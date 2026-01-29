Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.01.2026

onvista · Uhr
RüstungDividenden-AristokratenWasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AppleBericht 1. Quartal 2026
CaterpillarBericht Geschäftsjahr 2025
Deutsche BankBericht Geschäftsjahr 2025
DWS GroupBericht Geschäftsjahr 2025
ING GroepBericht Geschäftsjahr 2025
ITM PowerBericht 2. Quartal 2026
Lockheed MartinBericht Geschäftsjahr 2025
NokiaBericht Geschäftsjahr 2025
RocheBericht Geschäftsjahr 2025
SamsungBericht Geschäftsjahr 2025
SanDiskBericht 2. Quartal 2026
SAPBericht Geschäftsjahr 2025
SK Hynix (GDR)Bericht Geschäftsjahr 2025
VisaBericht 1. Quartal 2026
Western DigitalBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP
Deutsche Bank
Apple
SK Hynix (GDR)
Western Digital
Visa
SanDisk
Roche
DWS Group
Samsung
Nokia
Caterpillar
ITM Power
Lockheed Martin
ING Groep

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.01.202627. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.01.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.01.202626. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.01.202623. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.01.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News