Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Apple
|Bericht 1. Quartal 2026
|Caterpillar
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Deutsche Bank
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|DWS Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ING Groep
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ITM Power
|Bericht 2. Quartal 2026
|Lockheed Martin
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nokia
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Roche
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Samsung
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SanDisk
|Bericht 2. Quartal 2026
|SAP
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SK Hynix (GDR)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Visa
|Bericht 1. Quartal 2026
|Western Digital
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
