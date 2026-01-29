Geschäftsklima im Euroraum hellt sich zu Jahresbeginn spürbar auf

29. Jan (Reuters) - Das Geschäftsklima in der Euro-Zone hat sich zu Jahresbeginn stärker als ⁠erwartet ‍aufgehellt.

Das Barometer stieg im Januar auf 99,4 Punkte, nach aufwärts ‌revidiert 97,2 Zählern im Dezember, wie am Donnerstag aus ‍Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Wert von 97,0 gerechnet. Das Barometer nähert sich damit seinem ‍langjährigen Durchschnitt. Die Daten ⁠werden auch von der Europäischen Zentralbank stark beachtet. Sie wird nächste Woche ‍wieder über den Leitzins entscheiden, der aktuell bei 2,0 ⁠Prozent liegt.

Angesichts des nachlassenden Inflationsdrucks hatte die EZB den geldpolitischen Schlüsselsatz von Mitte 2024 bis Mitte 2025 ‍in mehreren ‌Schritten halbiert und danach pausiert. Sie wird nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane vorerst keine Zinsänderung debattieren, falls die Wirtschaft auf Kurs bleibt.

