Großbritannien und China wollen Beziehung neu ausrichten

Peking, 29. Jan (Reuters) - Der britische Premierminister Keir Starmer und der chinesische Präsident Xi Jinping haben bei dem ersten Staatsbesuch eines britischen Regierungschefs in Peking seit acht Jahren eine Neuausrichtung ihrer ⁠Beziehungen vereinbart.

Starmer kündigte am ‍Donnerstag eine engere wirtschaftliche Partnerschaft an. Das zeige bereits der Pharmakonzern AstraZeneca, der 15 Milliarden Dollar in sein China-Geschäft investiere. Zudem sollen Briten für Besuche ‌von weniger als 30 Tagen künftig kein Visum mehr benötigen. China sei ein entscheidender Akteur auf der Weltbühne, sagte Starmer. ‍Es sei unerlässlich, eine differenziertere Beziehung aufzubauen, die Zusammenarbeit, aber auch einen Dialog über strittige Bereiche ermögliche. Xi erklärte, die Beziehungen hätten "Turbulenzen" durchlaufen. China sei jedoch bereit, eine langfristige strategische Partnerschaft zu entwickeln.

Starmers Besuch dürfte Teil einer Annäherung westlicher Staaten an China sein, die ihre Abhängigkeit von den USA angesichts der Unberechenbarkeit der Regierung in Washington und der ‍wiederholten Zolldrohungen von Präsident Donald Trump verringern wollen. Er ⁠folgt unmittelbar auf eine China-Reise des kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney, der in Peking ein Handelsabkommen unterzeichnet hatte. Starmer, der von mehr als 50 Wirtschaftsvertretern begleitet wird, sagte zudem, es gebe Fortschritte ‍bei Gesprächen über eine Senkung der Zölle auf Whisky.

Der britische Premier steht innenpolitisch unter Druck, das von seiner Labour-Regierung versprochene Wirtschaftswachstum zu erzielen. ⁠Die Beziehungen zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hatten sich unter den konservativen Vorgängerregierungen deutlich verschlechtert. Gründe waren Sorgen über Spionage, Sicherheitsbedenken bei chinesischen Investitionen und die Einschränkung der Freiheitsrechte in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong. Starmer sagte, er habe ‍mit Xi eine "respektvolle Diskussion" über den Fall ‌des inhaftierten Hongkonger Verlegers und britischen Staatsbürgers Jimmy Lai geführt. Die Chefin der oppositionellen Konservativen Partei, Kemi Badenoch, hatte erklärt, sie wäre wegen der von China ausgehenden Sicherheitsrisiken nicht nach Peking gereist.

Wie die britische Regierung zudem mitteilte, einigten sich Starmer und Xi darauf, gemeinsam gegen Schleuserbanden vorzugehen. Dabei soll es vor allem um die Lieferketten für Motoren von Kleinbooten gehen, mit denen Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien gebracht werden. Starmer beschrieb das rund dreistündige Treffen mit Xi als warm und konstruktiv. Die beiden hätten sich unter anderem über ⁠Fußball unterhalten.

