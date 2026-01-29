Indonesien bremst Börsen-Crash - Erste Maßnahmen beruhigen Anleger

Jakarta, 29. Jan (Reuters) - Nach dem schwersten Börsenabsturz seit der asiatischen Finanzkrise 1998 haben die indonesischen Behörden mit ersten Maßnahmen eine leichte Erholung an den Märkten bewirkt. Die Aufsichtsbehörden kündigten am Donnerstag an, die Anforderungen an den Streubesitz börsennotierter Unternehmen auf 15 Prozent zu verdoppeln. ⁠Der Indexanbieter MSCI hatte zuvor ‍den geringen Anteil an frei handelbaren Aktien bemängelt und mehr Transparenz eingefordert. Nach den angekündigten Maßnahmen dämmte der Leitindex der Börse in Jakarta seine Verluste ein und notierte nur noch 1,7 Prozent im Minus. Zuvor war er um ‌bis zu acht Prozent eingebrochen, was eine Aussetzung des Handels zur Folge hatte. Die Landeswährung Rupiah gab leicht nach.

Der Chef der Finanzaufsicht, Mahendra Siregar, sprach von positiven Gesprächen mit MSCI. ‍Er hoffe, die Probleme bis März lösen zu können. "Dies ist ein fortlaufender Prozess und keine einmalige Ankündigung", sagte Siregar. Das beruhigte viele Investoren. "Was die Anleger sehen wollten, waren Einigkeit und Entschlossenheit - und das wurde klar geliefert", sagte Portfoliomanager Mohit Mirpuri von SGMC Capital. Die Panikverkäufe der vergangenen zwei Tage seien eher wahllos gewesen.

Auslöser des Kurssturzes, der am Mittwoch mit einem Minus von 7,4 Prozent begonnen hatte, war die Warnung des einflussreichen Indexanbieters MSCI, dass Indonesien wegen mangelnder Transparenz von einem Schwellenland ("Emerging Market") zu einem Grenzmarkt ("Frontier Market") ‍herabgestuft werden könnte. Eine solche Entscheidung würde Fonds, die die vielbeachteten MSCI-Indizes abbilden, ⁠zum Verkauf ihrer indonesischen Positionen zwingen. MSCI teilte mit, die Aufnahme indonesischer Werte in seine Produkte sei vorerst ausgesetzt. Man stehe jedoch mit den Behörden in Kontakt, um Risiken für Investoren bezüglich unklarer Besitzverhältnisse, Handelsregeln und Preisbildung zu klären.

VERSPIELTES VERTRAUEN

Die Warnung von MSCI trifft auf ein bereits angeschlagenes ‍Vertrauen der Anleger in die größte Volkswirtschaft in Südostasien. Hintergrund sind Sorgen über die Wirtschaftspolitik von Präsident Prabowo Subianto, der das Haushaltsdefizit ausweitet und den staatlichen Einfluss auf die Finanzmärkte verstärkt. Die abrupte ⁠Entlassung der angesehenen Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati im vergangenen Jahr sowie die Ernennung seines Neffen Thomas Djiwandono in den Vorstand der Zentralbank hatten die Sorgen über die finanzpolitische Stabilität verstärkt. Bereits 2025 zogen ausländische Investoren LSEG-Daten zufolge Kapital in Höhe von 834 Millionen Dollar aus indonesischen Aktien ab.

Als Reaktion auf die Entwicklung hatten die Investmentbanken Goldman Sachs und ‍UBS ihre Empfehlungen für indonesische Aktien gesenkt. Goldman stufte sie auf "untergewichten" herab ‌und warnte, eine Herabstufung durch MSCI könnte Kapitalabflüsse zwischen 2,2 und 7,8 Milliarden Dollar auslösen. "Wir erwarten, dass der Markt unter Druck bleibt und sehen dies nicht als Einstiegsgelegenheit", schrieben die Strategen. Sie verwiesen auf Probleme wie einen schwachen Privatkonsum und ein steigendes Haushaltsdefizit, das sich der gesetzlichen Obergrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts nähert. Aus Händlerkreisen verlautete, die Warnung sei für die Aufsichtsbehörden ein "Schlag ins Gesicht".

Die Europäische Union strebt ein Freihandelsabkommen mit Indonesien an, dem mit mehr als 283 Millionen Einwohnern größten muslimischen Land der Welt. Die Verhandlungen wurden bereits im vergangenen September abgeschlossen. Das Abkommen soll Zölle von rund 600 Millionen Euro auf EU-Produkte wie Chemikalien und Maschinen beseitigen. Indonesien will im Gegenzug mehr Palmöl, Kaffee und Textilien nach Europa exportieren. Jakarta strebt ein Inkrafttreten bis Januar 2027 an. Der Warenhandel ⁠zwischen der EU und Indonesien belief sich 2024 auf 27 Milliarden Euro, wovon sieben Milliarden Euro auf Deutschland entfielen.

