Iranische Revolutionsgarden vor EU-Einstufung als Terrororganisation

Paris, 28. Jan (Reuters) - In der EU zeichnet sich ein Konsens für die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation ab. Nachdem Frankreich ⁠am Mittwoch seinen ‍Widerstand aufgegeben hatte, galt eine politische Einigung der EU-Außenminister bei ihrem Treffen am Donnerstag in Brüssel als wahrscheinlich. Außenminister ‌Jean-Noel Barrot kündigte auf der Plattform X an, Paris werde den Schritt unterstützen. "Die unerträgliche Unterdrückung ‍des friedlichen Aufstands des iranischen Volkes darf nicht unbeantwortet bleiben", schrieb Barrot. Der außergewöhnliche Mut der Demonstranten angesichts der willkürlichen Gewalt dürfe nicht vergebens gewesen sein. Da auch Deutschland und Italien ihre Unterstützung signalisierten, dürfte die erforderliche Einstimmigkeit unter den 27 Mitgliedstaaten ‍erreicht werden.

Eine Stellungnahme des Irans lag zunächst ⁠nicht vor. Frankreich hatte gezögert, dem Beispiel der USA und der Mehrheit der EU-Staaten zu folgen. Hintergrund war die Sorge über einen kompletten ‍Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Teheran und negative Folgen für Verhandlungen über die Freilassung europäischer Häftlinge ⁠im Iran. Paris bangt insbesondere um das Schicksal zweier Staatsbürger, die sich derzeit in der französischen Botschaft in Teheran aufhalten.

Die Revolutionsgarden wurden nach der Islamischen Revolution 1979 gegründet, um ‍das schiitische Herrschaftssystem zu schützen. ‌Sie verfügen über großen Einfluss im Land und kontrollieren weite Teile der Wirtschaft und der Streitkräfte sowie das Raketen- und Atomprogramm. Auslöser für die geplanten neuen EU-Sanktionen ist die gewaltsame Niederschlagung der seit Dezember anhaltenden regierungskritischen Proteste im Iran. Die Regierung reagierte darauf mit einer Härte wie seit 1979 nicht mehr. Unbestätigten Berichten zufolge sollen Tausende Menschen getötet worden sein.

(Bericht von John Irish und Michel RoseBearbeitet ⁠von Scot W. StevensonRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)