IRW-News: De.mem Ltd.: Dezember-Quartals-Aktivitätsbericht: Rekordergebnisse und positive operative Cashflows für das gesamte Geschäftsjahr

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: Dezember-Quartals-Aktivitätsbericht: Rekordergebnisse und positive operative Cashflows für das gesamte Geschäftsjahr

29. Januar 2026: Das Unternehmen für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, Rekordergebnisse für das Dezemberquartal 2025 bekannt zu geben.

WICHTIGE HIGHLIGHTS

- Rekord-Quartalszahlungseingänge in der Unternehmensgeschichte von ca. 8,8 Mio. $, 19 % Wachstum gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

- Rekord-Wachstumsdynamik mit 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Zahlungseingänge gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- Rekord-Zahlungseingänge mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) ca. 24 % über rund 7 Jahre.

- Zweistelliges organisches Wachstum.

- Positiver operativer Cashflow von 232.000 $ für das Kalenderjahr.

- Über 90 % wiederkehrende Umsätze.

- Übernahme von Core Chemicals abgeschlossen, wodurch zusätzliche Exposition gegenüber den boomenden Aussichten des Goldsektors geschaffen wurde.

- Einführung von Produkten zur Wasseraufbereitung im Inland wird fortgesetzt, wobei der Prozess zur Erlangung der australischen Watermark-Zertifizierung voranschreitet.

- Ausblick auf ein Rekord-Kalenderjahr 2026.

Rekordergebnisse mit margenstarken wiederkehrenden Umsätzen

De.mem freut sich, Rekordergebnisse bei den Zahlungseingängen, Wachstumsraten und der Wachstumsdynamik sowie einen positiven operativen Cashflow für das Gesamtjahr zu berichten, da das Unternehmen seine Vision und Strategie erfolgreich umsetzt.

Die Vision des Unternehmens ist es, der führende internationale Anbieter dezentraler Wasseraufbereitungslösungen für industrielle und private Kunden zu sein und das Umsatzwachstum durch margenstarke wiederkehrende Umsätze voranzutreiben.

Für industrielle Kunden mit mehreren Standorten bietet De.mem eine One-Stop-Shop-Lösung aus hochwertigen Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen an und generiert margenstarke wiederkehrende Umsätze aus seinen Geschäftsbereichen Dienstleistungen und Spezialchemikalien.

Für private Kunden bietet De.mem seine Membranprodukte für Anwendungen der häuslichen Wasseraufbereitung an - ein großes und wachsendes Segment des globalen Marktes für Wasseraufbereitung.

Rekord-Zahlungseingänge

De.mem freut sich, Rekord-Zahlungseingänge im Dezemberquartal 2025 in Höhe von ca. 8,8 Mio. $ zu berichten, die höchsten vierteljährlichen Zahlungseingänge in der Geschichte des Unternehmens. Das Ergebnis liegt rund 19 % über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum Dezember 2024. Es beinhaltet ein zweistelliges organisches Wachstum.

Wachstumsrate

De.mem erzielte über einen Zeitraum von 6,75 Jahren eine langfristige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Zahlungseingänge von ca. 24 %.

Rekord-Wachstumsdynamik

De.mem erreichte einen Rekord von 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Zahlungseingänge gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, was die Stärke des margenstarken Geschäftsmodells mit wiederkehrenden Cashflows des Unternehmens unterstreicht.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich nur um einen Auszug aus einem insg. 14-seitigen Report. Sie können den englischen Originalreport hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03049983-6A1308965&v=undefined

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andreas Kroell

CEO, De.mem Limited

investor@demem.com.sg

George Gabriel, CFA

BLETCHLEY Park Capital

gg@bletchleyparkcapital.com.au

De.mem Limited (ASX: DEM) ist ein in Australien ansässiges, international tätiges Unternehmen für dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen aus der Bergbau-, Elektronik-, Chemie-, Öl- & Gas- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwirft, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen außerdem Kommunen, Wohnbauprojekte sowie Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden einen One-Stop-Shop aus Anlagen, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen. Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser gehört weltweit zu den fortschrittlichsten. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, proprietärer Hohlfasermembran-Technologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen, einem weltweit führenden Institut in der Membran- und Wasserforschung. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Mitteilung enthaltene Aussagen, insbesondere solche in Bezug auf eine mögliche oder angenommene zukünftige Leistung, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder das potenzielle Wachstum der De.mem Limited, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können den gesamten englischen Bericht hier downloaden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03049983-6A1308965&v=undefined

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000DEM4

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.