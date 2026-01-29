IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics erweitert die Zusammenarbeit mit Canadian Nuclear Laboratories zur Beschleunigung der Entwicklung seiner proprietären Radiopharmazeutika-Pipeline

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics erweitert die Zusammenarbeit mit Canadian Nuclear Laboratories zur Beschleunigung der Entwicklung seiner proprietären Radiopharmazeutika-Pipeline

Montreal, QC, Kanada, 28. Januar 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein börsennotiertes Unternehmen für Biotechnologie und präzise intrazelluläre Arzneimittelabgabe, gab heute die Vertiefung seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Canadian Nuclear Laboratories (CNL) bekannt. Dies ist Teil der strategischen Bemühungen des Unternehmens, das firmeneigene Radiopharmazeutika-Programm zu beschleunigen und auszuweiten.

Defence arbeitet gemeinsam mit CNL an der Entwicklung eines Accum®-verstärkten Radioimmunkonjugat-Programms. Dieses Programm nähert sich nun einem wichtigen Wendepunkt, da beide Laborteams, die an diesem Programm arbeiten, entscheidende Ergebnisse erzielt haben, die die Auswahl von Kandidaten unterstützen und die Vorbereitung für erste klinische Humanstudien ermöglichen sollen.

Aufgrund der vielversprechenden Entwicklung des Leitprogramms erweitern Defence und CNL ihre Zusammenarbeit, um mehrere weitere Radioisotopenprogramme mit dem firmeneigenen Accum® von Defence zu starten. Damit ist das Unternehmen in der Lage, sein Radiopharmazeutika-Portfolio schnell zu erweitern, sobald neue Daten und strategische Prioritäten bekannt werden.

Radiopharmazeutische Therapien erfordern eine präzise intrazelluläre und nukleäre Lokalisierung, um ihre Wirksamkeit zu maximieren, da radioaktive Nutzlasten die Umgebung des Zellkerns erreichen müssen, um tödliche DNA-Schäden zu verursachen. Die firmeneigene Accum®-Plattform von Defence ermöglicht einen aktiven intrazellulären und nukleären Transport, wodurch das volle therapeutische Potenzial gezielter Strahlentherapien ausgeschöpft, die Wirksamkeit erhöht und die Toxizität verringert wird.

Diese Zusammenarbeit mit CNL ist zu einem Eckpfeiler unserer radiopharmazeutischen Strategie geworden, sagte Sébastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. Radiopharmazeutika stellen heute neben unserem ADC-Programm eine unserer wichtigsten Entwicklungsprioritäten dar. Durch die Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit CNL und die Nutzung ihrer erstklassigen nuklearwissenschaftlichen Expertise bauen wir in diesem Bereich eine starke, proprietäre Pipeline auf und beschleunigen unseren Weg zu klinischen Studien.

Wir haben eng mit Defence an ihrem Vorzeige-Programm zusammengearbeitet und die von ihnen benötigten technischen Ergebnisse geliefert. Wir sind stolz darauf, einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung ihrer Radiopharmazeutika-Pipeline leisten zu können, sagte Dr. Monica Regalbuto, Vice-President, Science & Technology bei CNL. Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen im Bereich der Nuklearwissenschaft einzubringen, um diese Programme auf dem Weg zur klinischen Anwendung voranzubringen.

Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von Defence im Bereich der präzisen intrazellulären Wirkstoffabgabe und der Entwicklung von Radiopharmazeutika und unterstützt die Strategie des Unternehmens, fortschrittliche Biologika in sicherere und wirksamere Primärtherapien gegen Krebs umzuwandeln. Weitere Informationen oder Möglichkeiten zur Zusammenarbeit finden Sie unter www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Heranziehen modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Über Canadian Nuclear Laboratories:

CNL, Kanadas führendes Labor für Nuklearwissenschaft und -technologie unter der Leitung von Atomic Energy of Canada Limited (AECL), ist weltweit führend in der Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Nuklearwissenschaft und -technologie. Geleitet von einer ehrgeizigen Unternehmensstrategie namens Vision 2030 erfüllt CNL drei strategische Prioritäten von nationaler Bedeutung: Wiederherstellung und Schutz der Umwelt, Förderung sauberer Energietechnologien und Beitrag zur Gesundheit der kanadischen Bevölkerung. Durch die Nutzung der von AECL gehaltenen Vermögenswerte fungiert CNL zudem als zentrale Schnittstelle zwischen Regierung, der Nuklearindustrie, dem weiteren privaten Sektor und der akademischen Gemeinschaft. CNL arbeitet mit diesen Sektoren zusammen, um innovative kanadische Produkte und Dienstleistungen für den praktischen Einsatz zu fördern, darunter kohlenstofffreie Energie, Krebsbehandlungen und andere Therapien, Technologien zur Nichtverbreitung und Lösungen für die Abfallentsorgung.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Sebastien Plouffe

CEO, Gründer und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Canadian Nuclear Laboratories

Philip Kompass

Direktor, Corporate Communications

1-866-886-2325

media@cnl.ca

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

