IRW-News: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals leitet Genehmigungsverfahren für das Uranprojekt Gorilla Lake ein

IRW-PRESS: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals leitet Genehmigungsverfahren für das Uranprojekt Gorilla Lake ein

29. Januar 2026 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das Unternehmen oder Kirkstone) (TSXV: KSM, FWB: VO0) gibt den Beginn des Genehmigungsverfahrens für sein bevorstehendes, mehrphasiges Explorationsprogramm im unternehmenseigenen Projektgebiet Gorilla Lake bekannt.

Das geplante Explorationsprogramm soll das Projekt durch eine Kombination aus luft- und bodengestützten Explorationstechniken, gefolgt von gezielten Bohrungen, systematisch weiterentwickeln. Die erste Phase des mehrphasigen Programms sieht eine umfassende zeitbereichsbezogene elektromagnetische (EM) und magnetische Luftvermessung vor, um historische strukturelle Interpretationen zu bestätigen und leitfähige Ziele im Untergrund zu identifizieren. Die zweite Phase besteht aus einer bodengestützten Folgeuntersuchung, einschließlich detaillierter Erkundungen und solider geophysikalischer Bodenuntersuchungen, um priorisierte Zielgebiete weiter einzugrenzen. In der dritten Phase beabsichtigt das Unternehmen, bis zu 7.000 m an Diamantbohrungen bei qualifizierten Zielgebieten durchzuführen, die in früheren Arbeitsphasen identifiziert wurden.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird Kirkstone mit indigenen Interessenvertretern im Projektgebiet zusammenarbeiten, um eine offene Kommunikation, einen frühzeitigen Dialog und die Einbeziehung des lokalen Knowhows in die Planung und Umsetzung des Explorationsprogramms sicherzustellen.

Unser Ansatz besteht darin, das Projekt auf eine durchdachte, mehrstufige Weise weiterzuentwickeln, die technische Genauigkeit mit verantwortungsvollen Explorationspraktiken in Einklang bringt, sagte Clive Massey, President von Kirkstone Metals. Der Beginn des Genehmigungsverfahrens ist ein wichtiger Schritt nach vorne und ermöglicht es uns, bei der Planung der nächsten Explorationsphasen mit Aufsichtsbehörden, indigenen Communitys und anderen Interessenvertretern zusammenzuarbeiten. Er ergänzte: Angesichts des aktuellen Uranpreises von über 98,00 $ ist dies eine äußerst aufregende Zeit.

Kirkstone ist bestrebt, in allen Phasen der Exploration hohe Umweltstandards einzuhalten. Das Unternehmen wird eng mit den lokalen First Nations, Landnutzern und Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass die Explorationsarbeiten auf sichere, respektvolle und verantwortungsvolle Weise durchgeführt werden. Umweltschutz und Engagement für die Community sind wesentliche Bestandteile der Explorationsphilosophie von Kirkstone.

Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald der Genehmigungsprozess voranschreitet und die Explorationspläne weiter konkretisiert werden.

KRAFTLOSERKLÄRUNG VON ZUVOR BEKANNT GEGEBENEN AKTIENOPTIONEN: Das Unternehmen hat alle 1,2 Millionen Aktienoptionen, die zu Beginn dieses Monats gewährt worden waren (siehe Pressemitteilungen vom 13. Januar 2026 und 16. Januar 2026), für kraftlos erklärt.

Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uran-Assets gerichtet ist, die den globalen Übergang zu zuverlässiger, sauberer Energie unterstützen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Uranprojekt Key Lake Road, befindet sich im produktiven Athabasca Basin in Saskatchewan, einer der weltweit führenden Uranregionen. Kirkstone hat sich einer verantwortungsvollen Exploration, detaillierten technischen Arbeiten und der Wertschöpfung für die Aktionäre durch disziplinierte Kapitalzuteilung und Marktengagement verschrieben.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Henneberry ist ein Berater des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu Genehmigungen, zur Einbindung der indigenen Bevölkerung und zu zukünftigen Plänen für die Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter der Rufnummer (604) 644-6794 oder per E-Mail an info@kirkstonemetals.com.

Im Namen des Board of Directors von Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

