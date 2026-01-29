IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial schließt Bought Deal Life Offering in Höhe von 17.537.500 Dollar und gleichzeitig die nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Gesamterlös von 18.287.500 Dollar ab

IRW-PRESS: Millennial Potash Corp.: Millennial schließt Bought Deal Life Offering in Höhe von 17.537.500 Dollar und gleichzeitig die nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Gesamterlös von 18.287.500 Dollar ab

29. Januar 2026. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-start-of-the-environmental-study-and-feasibility-study/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Bought Deal-Privatplatzierung (die LIFE-Platzierung) von 5.750.000 Einheiten des Unternehmens (die LIFE-Einheiten) zu einem Preis von 3,05 $ pro LIFE-Einheit (der Angebotspreis) abgeschlossen hat, was einem Bruttoerlös von 17.537.500 $ entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option, die dem Konsortium der Underwriter (wie unten definiert) zum Kauf von bis zu weiteren 15 % der im Rahmen des LIFE-Angebots verkauften LIFE-Einheiten gewährt wurde.

Das LIFE-Angebot wurde von Cantor Fitzgerald Canada Corporation (Cantor) als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner in eigenem Namen und im Namen von SCP Resource Finance LP (zusammen mit Cantor die Konsortialbanken) durchgeführt.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es gleichzeitig mit dem Abschluss des LIFE-Angebots das zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierungsangebot (das Nicht-LIFE-Angebot) von 245.901 zusätzlichen Einheiten des Unternehmens (die Nicht-LIFE-Einheiten) zum Angebotspreis mit einem zusätzlichen Bruttoerlös von 750.000 Dollar abgeschlossen hat.

Jede LIFE-Einheit und Nicht-LIFE-Einheit (zusammen die Einheiten) bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder vollständige Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 4,00 Dollar innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird vom Unternehmen für die Kosten einer endgültigen Machbarkeitsstudie für sein Banio-Kaliumkarbonat-Projekt sowie für andere Zwecke, einschließlich allgemeiner Betriebskapitalkosten, verwendet.

Die LIFE-Einheiten wurden gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Prospektbefreiungen) in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten Fassung ausgegeben. - Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten - an Käufer mit Wohnsitz in Ontario und British Columbia sowie in anderen qualifizierten Rechtsgebieten außerhalb Kanadas auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß den einschlägigen Prospekt- oder Registrierungsausnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen ausgegeben.

Die im Rahmen der LIFE-Ausnahme an Zeichner ausgegebenen LIFE-Anteile unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist. Die Nicht-LIFE-Anteile unterliegen zusammen mit den Stammaktien und Optionsscheinen, aus denen die Nicht-LIFE-Anteile bestehen, einer viermonatigen Weiterverkaufsbeschränkung.

Ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem Angebot von Einheiten ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.millennialpotash.com verfügbar.

Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen zahlte das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 1.052.250 Dollar und gab den Konsortialbanken nicht übertragbare Vergütungsoptionen, die die Konsortialbanken berechtigen, bis zum 29. Januar 2029 bis zu 230.000 Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie zu erwerben, der dem Angebotspreis entspricht. Die Stammaktien, die den Vergütungsoptionen zugrunde liegen, unterliegen einer viermonatigen Weiterverkaufsbeschränkung.

Das LIFE-Angebot unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV).

Die Einheiten wurden nicht und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, sagte: Wir freuen uns sehr, diese Bought Deal-LIFE-Emission mit Cantor Fitzgerald und SCP Resource Finance abzuschließen. Diese Finanzierung wurde von führenden globalen Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützt, was das Vertrauen in die bisherigen Fortschritte von Millennial und unsere zukünftigen Entwicklungspläne unterstreicht. Mit drei laufenden technischen Programmen - einer endgültigen Machbarkeitsstudie, einer Umweltverträglichkeitsprüfung (ESIA) und den geplanten Bohrungen der Phase 3 - glauben wir, dass wir das Risiko des Banio-Kaliumkarbonat-Projekts in den kommenden Monaten erheblich reduzieren können.

MILLENNIAL POTASH CORP.

Farhad Abasov

Vorstandsvorsitzender

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Dieses Dokument kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Begriffe voraussichtlich, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen oder geplant, prognostizieren, beabsichtigen, könnte, planen und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf zukünftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineral- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentums- und Abbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen lokaler Gemeinden oder indigener Gemeinschaften, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den fortgesetzten Zugang zu Mineralgrundstücken oder Infrastruktur, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen in Gabun oder anderen Rechtsordnungen, die sich auf das Unternehmen oder seine Grundstücke oder die kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke auswirken können, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD zu CAD oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kaliumkarbonat oder kaliumkarbonatbezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Lizenzgebühren, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Rechtsordnungen sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung seines Geschäfts und des Banio-Kaliumkarbonat-Projekts können durch wirtschaftliche Unsicherheiten aufgrund einer Pandemie oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf seine Fähigkeit, weitere Finanzierungen oder Mittel für das Banio-Kaliumkarbonat-Projekt zu sichern, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen, ökologischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen und Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

