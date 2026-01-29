IRW-News: Sibanye Stillwater: Präsentation zur Strategieaktualisierung von Sibanye-Stillwater

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Präsentation zur Strategieaktualisierung von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 29. Januar 2026: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) teilt seinen Aktionären mit, dass man um 14:00 Uhr (CAT) / 12:00 Uhr (GMT) / 07:00 Uhr (EST) / 05:00 Uhr (MST) eine Präsentation zu seiner aktualisierten Strategie veröffentlichen wird.

Die Interessengruppen werden darauf hingewiesen, dass die Präsentation neue Informationen zur Strategie, Organisationsstruktur, zu den Details der Betriebs- und Kapitalallokation sowie zu den erwarteten Ergebnissen der Umsetzung der Strategie des Konzerns enthält.

Interessierte können sich heute um 14:00 Uhr (CAT) / 12:00 Uhr (GMT) / 07:00 Uhr (EST) / 05:00 Uhr (MST) für die Präsentation der Geschäftsleitung per Webcast (Webcast-Link) und Telefonkonferenz (Anmeldelink für die Telefonkonferenz) anmelden. Die Aufzeichnung des Webcasts (Webcast-Link) und der Telefonkonferenz (Link zur Telefonkonferenz) wird zwei Stunden nach Ende der Präsentation und der Fragerunde auf der Website der Gruppe unter https://www.sibanyestillwater.com/ verfügbar sein.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Issuer code: SSW

(Sibanye-Stillwater,the Company and/or the Group)

Registered Address:

Constantia Office Park

Bridgeview House

Building 11

Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postal Address:

Private Bag X5

Westonaria 1780

Tel. +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie werden, würden, erwarten, prognostizieren, potenziell, können, könnten, glauben, anstreben, voraussehen, beabsichtigen, anstreben, schätzen und ähnlichen Begriffen zu erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die zukünftige Finanzlage, Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsrichtlinien, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für zukünftige Operationen, Projektfinanzierungen und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die die beste Einschätzung der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2024 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F, der am 25. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096), dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist).

Websites

Verweise in dieser Mitteilung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen lediglich als Hilfe zur Lokalisierung dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82759

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82759&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.