IRW-News: Tokenwell Platforms Inc. : Tokenwell führt Handel mit einzelnen Coins ein und erweitert Börsenunterstützung

IRW-PRESS: Tokenwell Platforms Inc. : Tokenwell führt Handel mit einzelnen Coins ein und erweitert Börsenunterstützung

Neue Handelsfunktionen und die Integration von Binance sollen den Nutzern mehr Flexibilität beim Handel mit einzelnen Coins und bei der Verwaltung von Vermögenswerten über zentralisierte Börsen bieten.

Toronto, ON / 28. Januar 2026 / IRW-Press /Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) (Tokenwell oder das Unternehmen) gibt heute die Einführung neuer Handelsfunktionen innerhalb der Tokenwell-App bekannt, darunter Funktionen für den Handel mit einzelnen Coins und eine erweiterte Börsenunterstützung durch die Aufnahme von Binance.

Diese Erweiterung knüpft an die Ankündigung von Tokenwell vom Januar 2026 zum Community-Zugang an, in der ein strukturiertes Onboarding-Programm vorgestellt wurde, das auf die Zusammenarbeit mit zugelassenen Content-Erstellern, Krypto-Communities und Partnern aus dem Ökosystem ausgerichtet ist.

Handelsfunktionen für einzelne Coins

Benutzer können nun über die Tokenwell-App Börsen- und Limit-Aufträge für jede einzelne Kryptowährung ausführen und erhalten so die Kontrolle über den Kauf oder Verkauf bestimmter Coins. Diese Erweiterung soll es Benutzern ermöglichen, bestehende Basket-Portfolio-Strategien durch präzise, Coin-spezifische Handelsgeschäfte zu ergänzen.

Alle Handelsgeschäfte werden direkt über das angeschlossene zentrale Börsenkonto des Benutzers ausgeführt, wobei die Tokenwell-App als Schnittstelle fungiert. Die Vermögenswerte der Benutzer verbleiben stets in der Verwahrung der von ihnen ausgewählten Börse.

Erweiterte Börsenunterstützung

Die Tokenwell-App ermöglicht es Benutzern nun auch, ihr Binance-Konto über einen API-Schlüssel zu verbinden, wodurch die Handels- und Verwaltungsfunktionen über die derzeitigen Integrationen der Börsen Coinbase und Crypto.com hinaus erweitert werden.

Durch die Integration von Coinbase, Crypto.com Exchange und Binance können Benutzer von einer einzigen Plattform aus Aufträge überwachen und ausführen, Preisalarme einrichten und Portfolio-Vermögenswerte über mehrere Börsen hinweg verfolgen. Die Börsenfunktionen hängen von den lokalen Zugangsregeln und Vorschriften ab.

Highlights des Updates

- Handel mit einzelnen Coins durch Börsen- und Limit-Aufträge

- Binance-Börsenintegration über einen API-Schlüssel

- Preisalarme für von Binance unterstützte Vermögenswerte (keine Börsenverbindung erforderlich)

- Anzeige in EUR-Währung

- Verbesserungen der Benutzeroberfläche

Die Tokenwell-App ist als Download über den Apple App Store und den Google Play Store erhältlich.

Roadmap befindet sich in Umsetzung

Für Februar 2026 plant Tokenwell die kontinuierliche Einführung weiterer Produktverbesserungen, darunter neue Interaktionsfunktionen, geführte Anwendungen innerhalb der App, die Integration eines Partners für mobile Messungen, erweiterte Börsenunterstützung und Updates der Benutzeroberfläche.

Für Ende Februar 2026 erwartet Tokenwell die Einführung erweiterter Handelsfunktionen für erfahrenere Nutzer, wie etwa verbesserte Ordertypen und professionelle Handelstools, die auf den Handelsfunktionen der App für einzelne Coins aufbauen.

Weitere Produktupdates werden dann voraussichtlich schrittweise im Zuge des weiteren Ausbaus der Plattform-Roadmap von Tokenwell erfolgen.

Für das Unternehmen

~Timothy Burgess~

Timothy J. Burgess

CEO und Direktor

Über Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920)

Tokenwell ist eine börsennotierte, hochmoderne Kryptowährungs-Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, digitale Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen. Tokenwell legt den Fokus auf Innovation und nutzerzentriertes Design und ermächtigt Einzelpersonen und Unternehmen, sich selbstbewusst und vertrauensvoll an der Krypto-Wirtschaft zu beteiligen. Für weitere Informationen über Tokenwell, seine bevorstehenden Markteinführungen sowie Produktvorteile und -features werden Krypto-Nutzer auf die Website www.tokenwell.io verwiesen. Laden Sie die Tokenwell-App auf iOS oder Android herunter. Potenziellen Anlegern empfehlen wir, www.tokenwell.com zu besuchen. Alle weiteren Interessierten laden wir ein, uns auf LinkedIn, X & Telegram zu folgen bzw. sich für unseren News Alert zu registrieren und so kostenlos und zeitnah über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert zu werden.

Nähere Informationen

Tokenwell Platforms Inc.

E-Mail: info@tokenwell.com

Web: https://tokenwell.com (Investoren)

Web: https://tokenwell.io (Produkte & Dienstleistungen)

Haftungsausschluss zu Tokenwell - Tokenwell Platforms Inc. ist kein Anlageberater oder Berater für den Rohstoffhandel. Tokenwell gibt keine Empfehlungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in Verbindung mit seinen Produkten ab. Die Vermögenswerte verbleiben auf den eigenen Handelsplattformen der Nutzer. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter tokenwell.com nachzulesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Sätze, die Wörter wie glauben, anstreben, beabsichtigen, planen, können, erwarten, sollten, könnten, voraussehen, schätzen, vorhersagen, prognostizieren oder deren Verneinungen bzw. andere ähnliche Ausdrücke mit zukunftsgerichteter oder vorausschauender Bedeutung enthalten, sollten generell als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden und umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu der Entwicklung des neuen Community-Access-Programms, zukünftigen Ereignissen oder Betriebsleistungen, Geschäftsstrategien und potenziellen Marktchancen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind und Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, unsere Entwicklung fortzusetzen, unsere Bemühungen, unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit auszubauen, die damit verbundenen Kosten oder Aufwendungen, der Wettbewerb in unserer Branche und die sich weiterentwickelnden Regeln und Vorschriften, die für digitale Vermögenswerte und unsere Branche gelten. Sie sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die Informationen hierin genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82753

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82753&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88909Q1090

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.