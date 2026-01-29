Kallas: EU-Armee nicht vorstellbar

Brüssel, 29. Jan (Reuters) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas rechnet nicht mit dem Aufbau einer europäischen ⁠Streitmacht. Sie ‍könne sich nicht vorstellen, dass die Länder der Europäischen Union eine separate Armee ‌aufstellen, sagte sie am Donnerstag vor Beratungen der EU-Außenminister. In letzter ‍Zeit waren Forderungen nach einer europäischen Streitmacht laut geworden. Unter anderem sprach sich EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius dafür aus. Jedes europäische Land habe bereits eine Armee, die auch ‍Teil der Nato-Struktur sei. "Es ist ⁠verständlich, dass man im Militär eine sehr klare Befehlskette haben muss, damit im Ernstfall klar ‍ist, wer wem Befehle erteilt. Wenn wir parallele Strukturen schaffen, wird das ⁠Bild nur unscharf", erklärte Kallas.

Anfang dieser Woche wies Nato-Chef Mark Rutte Forderungen einiger europäischer Spitzenpolitiker nach einer separaten europäischen ‍Armee zurück, die ‌durch Zweifel an dem Engagement von US-Präsident Donald Trump für die Sicherheit des Kontinents ausgelöst worden waren. Die Spannungen wurden durch den Konflikt um den US-Anspruch auf Grönland verstärkt.

