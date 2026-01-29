Kallas: EU-Armee nicht vorstellbar
Brüssel, 29. Jan (Reuters) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas rechnet nicht mit dem Aufbau einer europäischen Streitmacht. Sie könne sich nicht vorstellen, dass die Länder der Europäischen Union eine separate Armee aufstellen, sagte sie am Donnerstag vor Beratungen der EU-Außenminister. In letzter Zeit waren Forderungen nach einer europäischen Streitmacht laut geworden. Unter anderem sprach sich EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius dafür aus. Jedes europäische Land habe bereits eine Armee, die auch Teil der Nato-Struktur sei. "Es ist verständlich, dass man im Militär eine sehr klare Befehlskette haben muss, damit im Ernstfall klar ist, wer wem Befehle erteilt. Wenn wir parallele Strukturen schaffen, wird das Bild nur unscharf", erklärte Kallas.
Anfang dieser Woche wies Nato-Chef Mark Rutte Forderungen einiger europäischer Spitzenpolitiker nach einer separaten europäischen Armee zurück, die durch Zweifel an dem Engagement von US-Präsident Donald Trump für die Sicherheit des Kontinents ausgelöst worden waren. Die Spannungen wurden durch den Konflikt um den US-Anspruch auf Grönland verstärkt.
