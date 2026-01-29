Koreanischer Autobauer Hyundai verdient wegen US-Zöllen deutlich weniger
dpa-AFX · Uhr
SEOUL (dpa-AFX) - Der koreanische Autobauer Hyundai hat im vierten Quartal wegen der US-Zollpolitik im Tagesgeschäft deutlich weniger verdient. Hinzu kommen Belastungen durch eine trägere Entwicklung der Elektromobilität in einigen Märkten. Der operative Gewinn sackte um 40 Prozent ab auf 1,7 Billionen Won (rund 1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Seoul mitteilte. Dies liegt deutlich unter den Erwartungen von Analysten. Der Umsatz stieg indessen um 0,5 Prozent auf 46,8 Billionen Won./err/nas/mis
