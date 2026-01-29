Merz zu FCAS-Kampfjet: Es wird gemeinsames System geben, aber gemeinsames Flugzeug offen

Berlin, 29. Jan (Reuters) - Deutschland und Frankreich versuchen nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz immer noch, den Bau ⁠des geplanten ‍gemeinsamen Luftkampfsystems FCAS möglich zu machen.

"Wir versuchen das zu lösen. Es wird in jedem ‌Falle gemeinsame Systeme geben", sagte Merz am Donnerstag in Berlin. "Wie weit wir ‍auch gemeinsame Flugzeuge weiterentwickeln und bauen, darüber sind wir zurzeit in einem intensiven Dialog mit Frankreich", fügte er hinzu. Er gehe davon aus, dass man innerhalb der nächsten Wochen zu einer ‍gemeinsamen Entscheidung komme.

Der Kanzler verwies ⁠darauf, dass man prüfen müsse, ob die Abforderungen, die beide Länder an ein neues Luftkampfsystem stellen, wirklich ‍zusammenpassten. "Sie wissen, dass in Frankreich auch im Hinblick auf die Atomwaffenfähigkeit und im ⁠Hinblick auf die Flugzeugträgerfähigkeit, was die Spezifikation des Flugzeugbaus des Kampfflugzeugbaus betrifft, unterschiedliche Vorstellungen zu uns bestehen."

Die Entscheidung für den Bau ‍des milliardenschweren FCAS-Systems, das ‌Deutschland, Frankreich und Spanien gemeinsam entwickeln, stockt, weil der französische Konzern Dassault die Führungsrolle und einen deutlich größeren Anteil an dem Projekt beansprucht als bisher vereinbart. Diese Änderung lehnen Deutschland und Spanien ab. Deshalb ist immer wieder über ein Scheitern des Projekts spekuliert worden.

