Nach starken Zahlen muss die Meta-Aktie nun diesen Widerstand knacken

Mit seinen jüngsten Quartalszahlen hat die Facebook-Mutter Meta die Anleger entzückt. Die Aktie legte am Donnerstag kräftig zu.
Börsenprofi Martin kennt den Grund. Meta steckt zwar Milliarden in den Ausbau von KI-Kapazitäten, glänzt aber trotzdem mit einem steigenden Free Cashflow. Einfacher ausgedrückt: In Metas Kassen fließt immer mehr Geld, trotz großzügiger KI-Investitionen.
Jetzt rückt im Meta-Chart ein wichtiges Widerstandslevel in den Blick. Wo diese Marke liegt und welche Kursziele danach winken, erklärt Martin in der Videoanalyse.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 29.01.2026Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastetheute, 16:01 Uhr · onvista
Aktien New York AusblickWenig Bewegung an der Wall Street erwartet - Meta und Microsoft im Blickheute, 14:55 Uhr · dpa-AFX
OnlineversandhändlerAmazon streicht weitere 16.000 Stellen - Fokus auf KIgestern, 12:49 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie KI-Revolution läuft nicht nur, sie rennt - und dieses Unternehmen profitiertheute, 16:41 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBullische Chartformation bei dieser Dax-Aktie - kommt der Ausbruch?heute, 15:30 Uhr · onvista
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista