Nach starken Zahlen muss die Meta-Aktie nun diesen Widerstand knacken

Mit seinen jüngsten Quartalszahlen hat die Facebook-Mutter Meta die Anleger entzückt. Die Aktie legte am Donnerstag kräftig zu.

Börsenprofi Martin kennt den Grund. Meta steckt zwar Milliarden in den Ausbau von KI-Kapazitäten, glänzt aber trotzdem mit einem steigenden Free Cashflow. Einfacher ausgedrückt: In Metas Kassen fließt immer mehr Geld, trotz großzügiger KI-Investitionen.

Jetzt rückt im Meta-Chart ein wichtiges Widerstandslevel in den Blick. Wo diese Marke liegt und welche Kursziele danach winken, erklärt Martin in der Videoanalyse.