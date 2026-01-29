Videoanalyse 29.01.2026

Nach starken Zahlen muss die Meta-Aktie nun diesen Widerstand knacken

onvista · Uhr
KI
Artikel teilen:

Mit seinen jüngsten Quartalszahlen hat die Facebook-Mutter Meta die Anleger entzückt. Die Aktie legte am Donnerstag kräftig zu.

Börsenprofi Martin kennt den Grund. Meta steckt zwar Milliarden in den Ausbau von KI-Kapazitäten, glänzt aber trotzdem mit einem steigenden Free Cashflow. Einfacher ausgedrückt: In Metas Kassen fließt immer mehr Geld, trotz großzügiger KI-Investitionen.

Jetzt rückt im Meta-Chart ein wichtiges Widerstandslevel in den Blick. Wo diese Marke liegt und welche Kursziele danach winken, erklärt Martin in der Videoanalyse.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 29.01.2026
Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastetheute, 16:01 Uhr · onvista
Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastet
Aktien New York Ausblick
Wenig Bewegung an der Wall Street erwartet - Meta und Microsoft im Blickheute, 14:55 Uhr · dpa-AFX
Wenig Bewegung an der Wall Street erwartet - Meta und Microsoft im Blick
Hard- und Softwareentwickler
Microsoft stellt neuen KI-Chip vor26. Jan. · dpa-AFX
Microsoft stellt neuen KI-Chip vor
Onlineversandhändler
Amazon streicht weitere 16.000 Stellen - Fokus auf KIgestern, 12:49 Uhr · Reuters
Amazon streicht weitere 16.000 Stellen - Fokus auf KI
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Alle Premium-News