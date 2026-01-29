Nasdaq-100 Index®- Erfolgreicher Ausbruch – neuer Vola-Impuls?

Zu Wochenbeginn diskutierten wir die Entscheidungssituation, auf die der Nasdaq-100® mit immer größerer Konsequenz zusteuerte. Sind die US-Technologietitel jetzt einen Schritt weiter – sprich ist der Ausbruch auf der Oberseite inzwischen erfolgt? Der Spurt über den Korrekturtrend der letzten Monate (akt. bei 25.807 Punkten) legt genau diesen Rückschluss nahe. Die eng beieinanderliegenden Bollinger Bänder begünstigen einen validen, dynamischen Ausbruch. Da auch der MACD ein neues Kaufsignal liefert, dürfte das Aktienbarometer die Atempause der letzten Monate beendet haben. Vielmehr rückt das bisherige Allzeithoch bei 26.182 Punkten wieder auf die Agenda. Die im Chart eingezeichnete Dreiecksformation lässt sogar auf deutlich mehr und ein Anschlusspotenzial von 2.000 Punkten hoffen (siehe Chart). Zusätzlicher Rückenwind kommt von der gleichgewichteten Variante des Nasdaq-100®, welche als möglicher Vorbote bereits neue Allzeithochs (9.052 Punkte) verbuchen konnte. Als Stopp auf der Unterseite können Anlegerinnen und Anleger indes die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.354 Punkten) heranziehen.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

