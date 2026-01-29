Nasdaq im freien Fall! Livetrading nach dem Fed-Entscheid

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Heute im Trader´s Circle Livetrading schauen wir gemeinsam auf den Nasdaq, der nach dem Fed-Entscheid ordentlich unter Druck steht. Auslöser ist vor allem die Microsoft-Aktie mit rund -10%, die als Schwergewicht den Index deutlich nach unten zieht. Wir analysieren die Marktstruktur direkt nach der US-Eröffnung, ordnen die Bewegung ein und sprechen darüber, warum “am Tag nach der Fed” häufig genau solche Abverkauf-Szenarien entstehen.

Im Fokus stehen dabei konkrete Setups im M1/M5, typische Marktphasen wie fallende Hochs, kurze Erholungen und erneute Verkaufswellen, sowie die Frage: Reversal traden oder Trend folgen? Ich zeige live, worauf ich bei Einstiegen achte (z.B. Breakout-Logik, Stabilisierung, Reaktionszonen) und warum das „zu früh long“ im Nasdaq schnell teuer werden kann – inklusive Praxisbeispiel zu FOMO, Stop-Management und Timing nach Stundenwechsel.

