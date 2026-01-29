Original-Research: CANTOURAGE GROUP SE (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: CANTOURAGE GROUP SE - von Montega AG

29.01.2026 / 10:14 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu CANTOURAGE GROUP SE

     Unternehmen:               CANTOURAGE GROUP SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.01.2026
     Kursziel:                  6,00
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Cantourage Group SE: Rekord-EBITDA 2025 und geschärftes Profil

Cantourage hat mit der Bekanntgabe der vorläufigen Eckdaten für 2025
(EBITDA-Erwartung: 5,5 Mio. bis 6,5 Mio. EUR) ein Zeichen operativer Stärke
gesetzt. Außerdem unterstrich CEO Philip Schetter in einem aktuellen
Interview (27.01.) die dynamische Entwicklung: Mit einem erwarteten
Jahresumsatz von rund 90 Mio. EUR für 2025 hat sich das Unternehmen in
kürzester Zeit zu einem europäischen Schwergewicht entwickelt.

EBITDA-Wachstum: Das Erreichen der neuen Profitabilitätsziele wird durch die
Auflösung von Rückstellungen in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR unterstützt. Diese
Auflösung ist das Resultat einer ursprünglich sehr vorsichtigen
Risikovorsorge. Dass diese Mittel nun ergebniswirksam freiwerden,
reflektiert die erfolgreiche Stabilisierung der Lieferketten und die
Reduktion operativer Unwägbarkeiten. Während die Bildung dieser Reserven in
der Vergangenheit diskret im Hintergrund erfolgte, unterstreicht ihre
jetzige Auflösung das erreichte Sicherheitsniveau im operativen Geschäft.

Professionalisierung der Governance als nächster logischer Schritt:
Cantourage befindet sich in einer Phase der Transformation hin zu einer
gereifteren Kapitalmarktorganisation. CEO Philip Schetter betonte im
Interview, dass der Börsengang maßgeblich zur Professionalisierung interner
Strukturen beigetragen habe. Die Gesellschaft arbeitet derzeit mit Hochdruck
daran, die verbleibenden Reporting-Pendenzen der Vergangenheit -
insbesondere das noch ausstehende Testat für 2024 - aufzulösen. Mit der
neuen CFO Monique Jaqqam (ab Januar 2026) gewinnt das Unternehmen eine
erfahrene Expertin, um die Berichtsprozesse weiter zu optimieren und die
Finanzkommunikation - insbesondere bezüglich der Transparenz von
Sondereffekten - zu verbessern.

Strategische Resilienz und internationale Expansion: Die operative Strategie
von Cantourage erweist sich als äußerst robust gegenüber regulatorischen
Diskussionen in Deutschland.

  * Fokus auf Qualität: Philip Schetter bekräftigte die Strategie, sich auf
    das Premium-Segment zu konzentrieren, das weniger preissensibel ist und
    stabilere Margen bietet.

  * Diversifizierte Lieferkette: Mit über 30 aktiven Kultivierungspartnern
    (primär aus Kanada) und zusätzlichen Fertigungskapazitäten in Portugal
    ist Cantourage bestens aufgestellt, um Engpässe zu vermeiden.

  * Wachstumsmarkt Europa: Neben dem stabilen Fundament in Deutschland
    tragendie Märkte in UK und Polen zunehmend signifikant zum
    Konzernergebnis bei. Die Skalierbarkeit der Plattform ermöglicht es,
    neue Märkte wie Spanien und Italien effizient zu erschließen.

Fazit: Cantourage überzeugte auch in 2025 mit spürbaren Zuwächsen bei Umsatz
und Ergebnis und übertraf die reduzierten Erwartungen beim EBITDA nun
deutlich. Mit dem gestärkten Führungsteam und einer klaren Fokussierung auf
margenstarke Produkte ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um
seine Bewertungslücke gegenüber internationalen Peers sukzessive zu
schließen. Wir passen unsere Schätzungen für 2025e auf ein EBITDA von 6,0
Mio. EUR an und sehen Cantourage als einen der am besten positionierten
Player im europäischen Sektor.



