Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG 29.01.2026 / 16:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Bericht H1 2056/26, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.01.2026 Kursziel: EUR 19,10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 10.6.2025, vormals Halten Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker H1 mit starken Wachstum und Margenverbesserung - Drittes SmG-Los kam nach dem Stichtag Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat mit dem vorgelegten Halbjahresbericht 2025/26 die vorläufigen KPIs (u.a. Umsatz EUR 34,2 Mio.: +61,6%) bestätigt; das H1-EBITDA (EUR 6,77 Mio.;+193,6%) sowie das H1-EBIT (EUR 5,81 Mio.; +287,1%) zeigten hierbei eine starke Skalierung. Die Effizienz der Fertigung zeigt sich auch im Umsatz pro Mitarbeiter, der um 51,1% anstieg. In Bezug auf den Auftragsbestand (EUR 39,6 Mio.; -43,9%) zeigt der 30.11.25 nicht das gesamte Bild - denn das dritte SmG-Los wurde erst zwei Wochen nach dem Bilanzstichtag vergeben. Der Auftragsbestand zum 16. Januar 2026 (EUR 75,8 Mio.; +13,3%) gibt eine Indikation auf das finanzielle Volumen der Beauftragung (von 50k SmG-Einheiten). Das strukturelle Wachstum der CEOTRONICS ist intakt, die Umsätze werden internationaler - mit einem KGV von rd. 24 (2025/26e) ist CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus dem Verteidigungssektor weiterhin eher günstig. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 19,10. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e8a56e85927421e3c67c00bcdaa684ce Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de