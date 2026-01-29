Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG

29.01.2026 / 16:48 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG

     Unternehmen:               CEOTRONICS AG
     ISIN:                      DE0005407407

     Anlass der Studie:         Bericht H1 2056/26, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.01.2026
     Kursziel:                  EUR 19,10
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     10.6.2025, vormals Halten
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

H1 mit starken Wachstum und Margenverbesserung - Drittes SmG-Los kam nach
dem Stichtag

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat mit dem
vorgelegten Halbjahresbericht 2025/26 die vorläufigen KPIs (u.a. Umsatz EUR
34,2 Mio.: +61,6%) bestätigt; das H1-EBITDA (EUR 6,77 Mio.;+193,6%) sowie das
H1-EBIT (EUR 5,81 Mio.; +287,1%) zeigten hierbei eine starke Skalierung. Die
Effizienz der Fertigung zeigt sich auch im Umsatz pro Mitarbeiter, der um
51,1% anstieg. In Bezug auf den Auftragsbestand (EUR 39,6 Mio.; -43,9%) zeigt
der 30.11.25 nicht das gesamte Bild - denn das dritte SmG-Los wurde erst
zwei Wochen nach dem Bilanzstichtag vergeben. Der Auftragsbestand zum 16.
Januar 2026 (EUR 75,8 Mio.; +13,3%) gibt eine Indikation auf das finanzielle
Volumen der Beauftragung (von 50k SmG-Einheiten). Das strukturelle Wachstum
der CEOTRONICS ist intakt, die Umsätze werden internationaler - mit einem
KGV von rd. 24 (2025/26e) ist CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus dem
Verteidigungssektor weiterhin eher günstig.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 19,10.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e8a56e85927421e3c67c00bcdaa684ce
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

