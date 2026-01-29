Original-Research: medondo holding AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

29.01.2026
Original-Research: medondo holding AG - von Sphene Capital GmbH

29.01.2026 / 10:24 CET/CEST
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu medondo holding AG

     Unternehmen:               medondo holding AG
     ISIN:                      DE0008131350

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      29.01.2026
     Kursziel:                  EUR 2,20 (bislang: EUR 2,10)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Hasler

Ein weiterer Baustein in der Plattformstrategie

Mit der Kooperation mit Fabius medical setzt medondo nach unserer
Einschätzung einen weiteren Baustein in seiner Plattformstrategie um. Kern
der Partnerschaft ist nach Angaben die vollständige Integration digitaler
Factoring-Leistungen in den medondo manager, wodurch Finanz- und
Abrechnungsprozesse im ambulanten Bereich durchgängig digitalisiert werden
sollen. Für medondo ist dies mehr als eine reine Produktfunktion: Die
Zusammenarbeit adressiert zentrale betriebswirtschaftliche Schmerzpunkte der
Zielgruppe - Bereitstellung von Liquidität, Senkung des Verwaltungsaufwands
und Erhöhung der betriebswirtschaftlichen Transparenz - und dürfte aus
unserer Sicht die Attraktivität des medondo managers im Wettbewerbsvergleich
weiter erhöhen. Nach unserer Einschätzung wird sich die Kooperation damit
sowohl auf der Umsatzseite (etwa durch höhere Software-Durchdringung,
zusätzliche Serviceerlöse und verbesserte Conversion-Raten) als auch auf der
Kostenseite (etwa durch stärkere Prozessautomatisierung) positiv auswirken.
Zugleich stärkt die Partnerschaft aus unserer Sicht die strategische
Ausrichtung von medondo auf Plattformökonomie, wiederkehrende Erlösmodelle
und nachhaltige Skalierbarkeit im stark fragmentierten ambulanten
Gesundheitsmarkt. Wir heben unser DCF-basiertes Kursziel auf EUR 2,20 von
EUR 2,10 (Base-Case-Szenario) je Aktie an und bestätigen unser Buy-Rating
für die Aktien der medondo Holding AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5cc788268f341953493192f1f81110d8

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

2268054 29.01.2026 CET/CEST

