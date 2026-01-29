Original-Research: The Platform Group Se & Co. KGaA (von First Berlin Equity ...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: The Platform Group Se & Co. KGaA - from First Berlin
Equity Research GmbH

29.01.2026 / 10:29 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group Se
& Co. KGaA

     Company Name:                The Platform Group Se & Co. KGaA
     ISIN:                        DE000A40ZW88

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        29.01.2026
     Target price:                20,00 Euro
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group
SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00.

Zusammenfassung:
The Platform Group veröffentlichte vorläufige Ergebnisse für 2025, die
unseren Schätzungen entsprachen. Angetrieben durch das bisher umsatzstärkste
Quartal (Q4/25 Umsatz: EUR196 Mio.; +28% im Jahresvergleich) stieg der Umsatz
von TPG im Jahresvergleich um 39% auf EUR728 Mio. (FBe: EUR724 Mio.) und lag
damit leicht über dem Mittelwert der Prognose (Umsatz: EUR715 Mio. - EUR735
Mio.). Durch die schrittweise Einstellung von Niedrigpreisartikeln mit
geringen Margen und die Senkung des Anteils der Personal- und
Marketingkosten am Umsatz steigerte TPG sein bereinigtes EBITDA um 65%
gegenüber dem Vorjahr auf EUR55 Mio. (FBe: EUR55 Mio.), übertraf damit das
Umsatzwachstum und erhöhte seine Marge um 130 Basispunkte auf 7,6%. Nach
Börsenschluss am 26. Januar gab TPG die Unterzeichnung einer Vereinbarung
zum Kauf von 100% der AEP GmbH, einer bayerischen
B2B-Pharmagroßhandelsplattform, bekannt. Die Transaktion, die mit einer
EBITDA-Marge von ca. 2% etwa EUR1 Mrd. zum Umsatz von TPG beitragen würde,
soll vorbehaltlich der entsprechenden kartellrechtlichen und
Closing-Vorraussetzungen im 2. Quartal 2026 abgeschlossen werden. Da die
Transaktion noch nicht abgeschlossen ist und die vorläufigen Zahlen unseren
Prognosen entsprechen, haben wir beschlossen, unsere Schätzungen unverändert
zu lassen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel
von EUR20. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial 332%).

First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform
Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88). Analyst Alexander Rihane
reiterated his BUY rating and maintained his EUR 20.00 price target.

Abstract:
The Platform Group published preliminary headline results for 2025, which
were within a whisker of our estimates. Driven by its strongest sales
quarter to date (Q4/25 rev: EUR196m; +28% y/y), TPG's topline rose 39% y/y to
EUR728m (FBe: EUR724m), slightly above the midpoint of its guidance (revenue:
EUR715m - EUR735m). By phasing out low-price, low-margin items and reducing the
ratio of HR and marketing costs to revenue, TPG grew its adjusted EBITDA by
65% y/y to EUR55m (FBe: EUR55m), outpacing topline growth and widening its
margin by 130bp to 7.6%. After market close on 26 January, TPG announced the
signing of a deal for the purchase of 100% of AEP GmbH, a Bavarian B2B
pharmaceutical wholesale platform. The deal, which would contribute ~EUR1bn to
TPG's topline at a ~2% EBITDA margin, is expected to close in Q2/26, subject
to the relevant antitrust and closing conditions. With the deal not yet
completed and headline figures in line with our forecasts, we have decided
to leave our estimates untouched. An updated DCF model yields an unchanged
price target of EUR20. We maintain our Buy recommendation (upside 332%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9537cda3a8b5ae1d241819ef480c569a

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=e8d76d53-fcf3-11f0-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2268064 29.01.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Platform Group

Das könnte dich auch interessieren

Hard- und Softwareentwickler
Microsoft stellt neuen KI-Chip vor26. Jan. · dpa-AFX
Microsoft stellt neuen KI-Chip vor
Onlineversandhändler
Amazon streicht weitere 16.000 Stellen - Fokus auf KIgestern, 12:49 Uhr · Reuters
Amazon streicht weitere 16.000 Stellen - Fokus auf KI
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News