OTS: ING Deutschland / ING Deutschland wächst und erweitert Angebot

ING Deutschland wächst und erweitert Angebot

Frankfurt am Main (ots) - - Anzahl der Mobile Primary Customers steigt auf 2,9 Mio. (2024: 2,6 Mio.) - Neue Höchststände im Wertpapiergeschäft, bei Baufinanzierungen und Konsumentenkrediten - Provisionsergebnis wächst auf 715 Mio. Euro (2024: 504 Mio. Euro) - Ergebnis vor Steuern bei 1,9 Mrd. Euro (2024: 2,1 Mrd. Euro) Die ING Deutschland ist in einem erfolgreichen Geschäftsjahr gewachsen und hat neue Akzente gesetzt, um mit einem breiteren Angebot stärker auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen. Im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung hat sie etwa neue Produkte und Services speziell für jüngere Kundengruppen eingeführt und deutliches Wachstum in der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie im Wertpapiergeschäft verzeichnet. Zudem hat die ING Deutschland den Digitalisierungsgrad ihrer Prozesse weiter erhöht und die Fokussierung auf die drei zentralen Handlungsfelder Wachstum, technische sowie organisatorische Weiterentwicklung vorangetrieben. "2025 war geprägt von Wachstum und wichtigen Weichenstellungen. Wir haben kommerziell weiter zugelegt, erste Angebotslücken geschlossen und Initiativen mit direktem Kundennutzen zu Top-Prioritäten gemacht", resümiert Lars Stoy, Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland. "Wir wollen unsere Innovationskraft weiter stärken, das Tempo bei Produkteinführungen steigern und unseren Kundinnen und Kunden ein persönlicheres Digitalbanking bieten." Angebot erweitert, Produkt-Pipeline gefüllt Mit dem Girokonto Junior und dem Direkt-Depot Young wurden 2025 zwei Einstiegsprodukte zu attraktiven Konditionen für junge Menschen auf den Markt gebracht. Auch mit dem europäischen Bezahlsystem WERO adressiert die ING Deutschland insbesondere die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe. Seit August 2025 ist WERO in der ING-App für grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Überweisungen in Echtzeit verfügbar. Bis Jahresende haben Kundinnen und Kunden der ING Deutschland über 500.000 Wallets in ihrer App aktiviert. Im zweiten Quartal 2026 wird die ING auch im Onlinehandel Zahlungen mit WERO anbieten. Darüber hinaus arbeitet die ING Deutschland an einer deutlichen Ausweitung des Angebotes für Affluent-Kunden , das ab 2026 schrittweise eingeführt wird. Der Fokus liegt auf Angeboten und Services in den Bereichen Investments, Daily Banking sowie Krediten für die Kapitalanlage in Immobilien. Es ist geplant, unter anderem über sogenannte European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) die Anlage in Private Equity anzubieten. Ab Februar 2026 werden SEPA-Überweisungen standardisiert in Echtzeit ausgeführt. Im weiteren Jahresverlauf ist zudem die Einführung einer Charge-Kreditkarte geplant. Ebenfalls ab Februar können Kundinnen und Kunden ab einem Anlagebetrag von 1.000 Euro ohne Ordergebühr in Krypto Exchange Traded Notes (ETNs) investieren. Zusätzlich werden Sparpläne für diese Krypto ETNs angeboten. Vertiefung der Kundenbeziehungen Die Beziehung zu ihren Kundinnen und Kunden hat die ING Deutschland 2025 weiter ausgebaut. Rund 57 Prozent der Kundinnen und Kunden nutzten mindestens zwei Produkte der ING Deutschland (2024: 54 Prozent). Die Anzahl der "Mobile Primary Customers" , die neben dem Girokonto mit monatlichem Geldeingang mindestens ein weiteres Produkt sowie die App nutzen, wuchs um rund 320.000 auf 2,9 Mio. (2024: 2,6 Mio.). Wie im Vorjahr hat die ING Deutschland damit rund 30 Prozent zum jährlichen Wachstumsziel der ING Group von insgesamt 1 Mio. Mobile Primary Customers beigetragen. Die Anzahl der Girokonten stieg per Ende 2025 auf 4,1 Mio. (2024: 3,9 Mio.). Höchststände bei Trades, Baufinanzierungen, Konsumentenkrediten und Einlagen Kundinnen und Kunden tätigten erneut mehr Wertpapiertransaktionen als im Vorjahr. 2025 führte die ING Deutschland rund 55,2 Mio. Wertpapiertransaktionen für ihre Kundinnen und Kunden aus (2024: 43,3 Mio.) und zählte 3,2 Mio. Depots (2024: 2,8 Mio.). Das Depotvolumen wuchs um 22 Prozent auf 134,6 Mrd. Euro (2024: 110,0 Mrd. Euro). Etwas mehr als die Hälfte waren Nettomittelzuflüsse. Positiv entwickelte sich auch die Baufinanzierung : Das Bestandsvolumen überschritt erstmals 100 Mrd. Euro und wuchs um fünf Prozent auf 101,5 Mrd. Euro (2024: 96,2 Mrd. Euro). Das zugesagte Neugeschäft stieg um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 14,4 Mrd. Euro (2024: 11,0 Mrd. Euro). Wachstumstreiber waren Angebote mit Nachhaltigkeitsfokus: Knapp 30 Prozent der finanzierten Immobilien im Neugeschäft hatten das Energielevel A/A+, zudem wurden rund 18.000 energetische Sanierungen finanziert. Das vermittelte Finanzierungsvolumen der Interhyp AG , Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen, stieg auf 26,4 Mrd. Euro (2024: 22,4 Mrd. Euro). Das zugesagte Neugeschäft bei Konsumentenkrediten stieg um 31 Prozent auf 5,1 Mrd. Euro (2024: 3,9 Mrd. Euro), das Bestandsvolumen legte um 15 Prozent auf 12,2 Mrd. Euro zu (2024: 10,6 Mrd. Euro). Die Einlagen in Sparprodukten und auf Girokonten erreichten einen neuen Rekordwert von 156 Mrd. Euro (2024: 150 Mrd. Euro). Fokus auf Geschäftskonto für Wachstum im Business Banking Die ING Deutschland hat ihr Angebot für Geschäftskunden auf das Geschäftskonto als Ankerprodukt ausgerichtet und für weitere Zielgruppen wie Gründerinnen und Gründer geöffnet. Im Zentrum stehen der weitere Ausbau der Kontofeatures und kundenfreundlichere Onboarding-Prozesse. Zudem ist das Geschäftskonto inzwischen Voraussetzung für die Kreditvergabe, wodurch diese beschleunigt, und das Kundenerlebnis verbessert wird. Durch die engere Verzahnung im Onboarding von Privat- und Geschäftskunden sollen zudem Wachstumspotenziale gehoben werden, die sich aus der starken Positionierung als Privatkundenbank ergeben. Das Angebot für Einlagen von Geschäftskunden soll ergänzt werden: Zusätzlich zum Business Tagesgeldkonto wird die ING 2026 ein Festgeldprodukt auf den Markt bringen. Mit der Fokussierung auf das Geschäftskonto geht der Verkauf des Bestandsportfolios ausgegebener Kredite einher (2024: 374 Mio. Euro). Unsichere Wirtschaftslage prägt Wholesale Banking Im Firmenkundengeschäft machten sich 2025 die gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten bemerkbar, was zu sinkenden Zinseinnahmen und einer höheren Risikovorsorge führte. Erfreulich entwickelte sich hingegen das Kapitalmarktgeschäft: Mit 58 Emissionen von Unternehmensanleihen und einem Gesamtvolumen von 5,5 Mrd. Euro war die ING Deutschland laut einschlägiger Informationsdienstleister führend im deutschsprachigen Raum. Wie im Privatkundengeschäft verfolgt die ING Deutschland im Wholesale Banking die Strategie, die Kundenbeziehung zu vertiefen. Ziel ist es, mehr Produkte über den Kredit als Ankerprodukt hinaus anzubieten und das Ertragsverhältnis zugunsten der Provisionen zu verbessern. Dementsprechend stehen das Kapitalmarktgeschäft und Produkte im Zahlungsverkehr sowie der Devisenhandel im Fokus. Das Volumen ausgereichter Kredite lag 2025 mit 31,7 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau (2024: 32,1 Mrd. Euro). Deutlich gestiegener Provisionsüberschuss bei rückläufigem Zinsergebnis Rückläufige Zinsen führten dazu, dass das Zinsergebnis um 11 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro (2024: 3,6 Mrd. Euro) sank. Das Provisionsergebnis hingegen legte mit plus 42 Prozent auf 715 Mio. Euro deutlich zu (2024: 504 Mio. Euro). Wachstumstreiber waren das Wertpapiergeschäft und der Zahlungsverkehr, zudem wirkte sich ein buchhalterischer Einmaleffekt positiv aus. Die Eigenkapitalrendite der Bank betrug 13,5 Prozent (2024: 15,2 Prozent), die Cost-Income-Ratio 42,8 Prozent (2024: 39,4 Prozent). Nach Berücksichtigung von sonstigem Ergebnis, Aufwendungen und Risikovorsorge erzielte die ING Deutschland ein Ergebnis vor Steuern von 1,9 Mrd. Euro (2024: 2,1 Mrd. Euro). "Wir haben unsere Leistungsfähigkeit 2025 erneut unter Beweis gestellt und ein starkes Ergebnis erzielt", sagt Nurten Erdogan, Finanzvorständin der ING in Deutschland. "Wir werden diesen Rückenwind nutzen, um über neue Produkte und Services weitere Kundengruppen zu erschließen und die Ertragsstruktur der Bank weiter zu diversifizieren." Digitalisierung schreitet voran - "Instant Baufi" ab Frühjahr 2026 Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, hat die ING Deutschland auch 2025 ihre Prozesse weiter optimiert. Ziel ist es, dass Kundinnen und Kunden Kontoeröffnung, Kreditantrag oder Service-Aufträge direkt, intuitiv und vollständig digital abwickeln können. Zum Start der Messung Ende 2021 lag der Digitalisierungsgrad aller Prozesse der ING Deutschland ("Digi-Index") bei 66 Prozent. Ende 2024 wurde bereits ein Wert von 81 Prozent erzielt, durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz stieg der Digi-Index 2025 auf 86 Prozent. So kann die ING Deutschland mithilfe Künstlicher Intelligenz in der Baufinanzierung aus amtlichen und öffentlichen Datenquellen ein digitales Abbild von Bestandsimmobilien erstellen. Kundinnen und Kunden müssen infolgedessen weniger Unterlagen einreichen und die Immobilienbewertung wird deutlich beschleunigt. Mit "Instant-Baufi" wird die ING Deutschland ab Frühjahr 2026 erste Teile ihres Baufinanzierungsgeschäfts in etwa 30 Minuten prüfen und zusagen können. Zum Marktstart ist "Instant-Baufi" exklusiv über die Interhyp-Plattform verfügbar. Im Chatbot und in der Telefonie kommt seit 2025 generative KI (GenAI) zum Einsatz, die Anliegen der Kundinnen und Kunden direkt beantwortet oder zum gewünschten Service führt. Für telefonische Kartenservices übernimmt ab Februar 2026 ein KI-Agent (AgenticAI) eigenständig Aufgaben und führt diese in einem abgesteckten Rahmen und innerhalb der regulatorischen Grenzen aus. Die Servicequalität und Kundenzufriedenheit bestärken die ING Deutschland darin, GenAI- und AgenticAI-Lösungen sukzessive weiter auszubauen. Weiterentwicklung von Organisation und Arbeitsweisen Unvermindert treibt die ING Deutschland die Weiterentwicklung ihrer internen Strukturen, Prozesse und Arbeitsweisen voran. Ganzheitliches Ziel ist es, die im Marktvergleich führende Weiterempfehlungsrate durch Kundinnen und Kunden (NPS) als Differenzierungsmerkmal auszubauen, indem der Kundenfokus erhöht und produktübergreifende Prozesse sowie administrative Abläufe noch weiter verbessert werden. Lars Stoy: "Wir unterstreichen unseren Anspruch als Digitalbank Nr. 1 und entwickeln uns so weiter, dass Innovation für unsere Kunden wieder spürbarer wird." 