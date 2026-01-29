Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Spielwarenmesse

dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Spielwarenmesse:

"Wer spielt, tut sich etwas Gutes, entspannt das Gehirn, baut Stress ab, wird mit Glückshormonen geflutet, stärkt das Immunsystem. Was im Grunde doch alles nach dem nächsten Achtsamkeitsbaustein im Longevity-Programm klingt. Spielend alt werden. Mit Schlaf, Sport, Speis und eben Spiel . - und dazu noch ein paar Supplements."/DP/jha

