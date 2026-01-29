Pressestimme: 'Die Glocke' zu Diskussion/Promillegrenze für Radfahrer

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Diskussion/Promillegrenze für Radfahrer:

"Die Statistik belegt: Die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss hat in den vergangenen zehn Jahren bei Radfahrern deutlich zugenommen. Vor allem E-Bike-Fahrer tragen zur negativen Entwicklung bei. Damit die Zahl nicht weiter nach oben geht, sollte die Promillegrenze herabgesetzt werden - verbunden mit entsprechend scharfen Sanktionen. Als Orientierung könnten die Regelungen für den motorisierten Verkehr dienen."/DP/jha