Pressestimme: 'Die Glocke' zu Diskussion/Promillegrenze für Radfahrer
dpa-AFX · Uhr
OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Diskussion/Promillegrenze für Radfahrer:
"Die Statistik belegt: Die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss hat in den vergangenen zehn Jahren bei Radfahrern deutlich zugenommen. Vor allem E-Bike-Fahrer tragen zur negativen Entwicklung bei. Damit die Zahl nicht weiter nach oben geht, sollte die Promillegrenze herabgesetzt werden - verbunden mit entsprechend scharfen Sanktionen. Als Orientierung könnten die Regelungen für den motorisierten Verkehr dienen."/DP/jha
