Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Sachsen-Anhalt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Sachsen-Anhalt:

"Haseloff übergibt seinem Nachfolger (.) das Ruder auf einem sinkenden Schiff. (.) Das Glück, die Geschäfte in einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs übergeben zu können, blieb ihm versagt. (.) In seinem Kampf für eine Strukturreform der Bund-Länder-Finanzen stand Haseloff auf verlorenem Posten. (.) Es ist nicht ein autoritärer Charakter der Wähler, der die AfD stark macht. Es sind Umbrüche wie die "Transformation" und enttäuschte Erwartungen, die dazu geführt haben, dass die AfD sich Hoffnung machen kann, im Herbst den Ministerpräsidenten zu stellen. Schulze wird, um das zu verhindern, die Gratwanderung aller Ministerpräsidenten im Osten absolvieren müssen: Anerkennung der Schwierigkeiten, aber Vertrauensbildung dafür, dass die Kräfte, die das Land seit Jahrzehnten führen, auch jetzt wieder die beste Wahl sind."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Verhandlungen abgeschlossen
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal27. Jan. · dpa-AFX
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
Politischer Druck
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent27. Jan. · dpa-AFX
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent
Wegen China
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen24. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News