Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Jahreswirtschaftsbericht
dpa-AFX · Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Jahreswirtschaftsbericht:
"Katherina Reiches ordnungspolitischer Ansatz steht im Gegensatz zur Idee ihres Vorgängers Robert Habeck, dass Transformation der bessere Weg ist. Sie setzt auf einen stabilen Rahmen - er hegte die Hoffnung, dass Veränderung und Innovation zur Erreichung der gewünschten (Klima-)Ziele reichen würden. Nach den vielen flotten Sprüchen der vergangenen Jahre könnte eine gesunde Portion Realismus genau die Strategie sein, die Deutschland weiterhilft."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista