Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Stärkung des Verfassungsschutzes

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu nötiger Stärkung des Verfassungsschutzes:

"Die Gefahrenlage zwingt uns, auch andere Grenzen zu überdenken, die aus gutem Grund lange Zeit als unumstößlich galten, zum Beispiel bei der Drohnenbekämpfung. Über 1000 Mal wurden allein im Jahr 2025 unbemannte Flugobjekte gesichtet. Beim Ausschalten der Drohnen darf es nicht zu verfassungsrechtlichen oder organisatorischen Rangeleien zwischen Polizei und Bundeswehr kommen."/DP/jha