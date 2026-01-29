Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Völkerrechtsbrüchen von Trump

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Völkerrechtsbrüchen von Trump:

"Letztlich unterscheidet sich die Attitüde Washingtons heutzutage gar nicht so sehr von den Zeiten vor Trump. Doch seine Vorgänger versuchten zumindest, ihre rücksichtslose Machtpolitik irgendwie zu bemänteln. Trump dagegen hat rücksichtlose Machtpolitik zur Maxime erhoben. Er will, dass jeder weiß, dass er Völkerrecht verletzt, weil er es für nutzlos hält, weil er es abschaffen will. Darauf ist er auch noch stolz. Er prahlt damit."/DP/jha