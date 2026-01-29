Russische Lukoil plant Verkauf von Auslandsgeschäft an US-Investor Carlyle

Moskau, 29. Jan (Reuters) - Russlands zweitgrößter Ölkonzern Lukoil will unter dem Druck von US-Sanktionen den Großteil seines Auslandsgeschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle verkaufen.

Unter dem Dach der österreichischen Lukoil International GmbH umfasse dies Aktivitäten ⁠in Europa, dem ‍Nahen Osten, Afrika und Mexiko, teilte Lukoil am Donnerstag mit. Ungeachtet der Vereinbarung mit Carlyle würden die Verhandlungen mit anderen Interessenten fortgesetzt. Die Beteiligungen des Konzerns in ‌Kasachstan, für die sich die dortige Regierung interessiert, seien nicht Teil des Pakets.

Der Wert des internationalen Geschäfts von Lukoil wird von ‍Branchenexperten auf 22 Milliarden Dollar geschätzt. Das US-Finanzministerium hatte Lukoil eine Frist zum Verkauf seiner Auslandsgeschäfte bis zum 28. Februar gesetzt. Die Transaktion steht unter Vorbehalten, wie Lukoil und Carlyle mitteilten. Neben einer Buchprüfung werde eine Genehmigung der dem US-Finanzministerium unterstehenden Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) benötigt. Der Konzern und sein größerer heimischer Rivale Rosneft waren im Oktober von den ‍USA mit Sanktionen belegt worden. Die Regierung von US-Präsident ⁠Donald Trump hatte dies mit nur schleppenden Fortschritten der Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine begründet. Trump versucht, beide Staaten zu einer Beendigung ihres Kriegs zu bewegen.

Lukoil ist auf den internationalen Energiemärkten so aktiv ‍wie kein anderer russischer Konzern. Dazu zählen Raffinerien in Bulgarien und Rumänien, Beteiligungen an Ölfeldern in Kasachstan, Usbekistan, dem Irak und Mexiko sowie ⁠Hunderte Tankstellen. Die in Wien ansässige Holding Lukoil International GmbH wies in ihrem Finanzbericht für 2024 ein Eigenkapital von 22 Milliarden Dollar aus. Davon entfielen 18,8 Milliarden Dollar auf Anlagevermögen wie Immobilien und Ausrüstung sowie 3,2 Milliarden Dollar auf Barmittel. Zu ‍den Interessenten zählten nach Angaben aus verschiedenen Quellen ‌die US-Ölriesen Exxon Mobil und Chevron, der Konzern IHC aus Abu Dhabi, Midad Energy aus Saudi-Arabien und der Schweizer Rohstoffhändler Gunvor.

Die Regierung von Kasachstan hatte am Mittwoch mitgeteilt, sie habe den US-Behörden ein formelles Angebot zum Erwerb der Lukoil-Beteiligungen an Energieprojekten des Landes unterbreitet. Dazu gehören das Kaspische Pipeline-Konsortium, der wichtigste Exportweg für kasachisches Öl, sowie das größte Ölfeld des Landes, Tengis. Das US-Finanzministerium hat bisher zwei Verkaufsversuche blockiert: im Oktober eine Vereinbarung mit der Schweizer Gunvor und im Dezember einen Aktientausch, der von Xtellus Partners, dem ehemaligen US-Ableger der russischen Bank VTB, ⁠eingefädelt worden war.

